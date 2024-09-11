Новый подозреваемый в деле об избиении ветерана в Смеле: подробности

В Черкасской области обнаружился новый подозреваемый по делу о нападении на ветерана. Олег Гудыма, начальник областной полиции, сообщил, что идет активное расследование и все участники события проверяются на предмет нарушений.

В деле о нападении на ветерана в Смеле появился новый подозреваемый

На данный момент известно, что к расследованию подключились специалисты, которые рассматривают все собранные материалы.

"Дополнительно сообщено о подозрении еще одному лицу по факту хулиганских действий. Поэтому ни одно лицо, виновное в совершении правонарушения, не избежит ответственности", — рассказал он.

Также он добавил, что начато служебное расследование, которое должно выяснить, как действовали полицейские и другие участники. Все доказательства и материалы расследования тщательно изучаются.

"Изъяты все исходные материалы, которые были собраны полицейскими на первой стадии, продолжается проверка. Опрашиваются все лица, принимавшие участие в указанном событии. По результатам будет дана оценка каждому участнику в зависимости от того, как он действовал согласно алгоритму и в зависимости от наличия в их действиях любых нарушений", — отметил правоохранитель

Руководитель полиции заверил, что расследование будет проведено быстро, а начальник подразделения, где произошло нападение, временно отстранен от должности.

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