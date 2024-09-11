Новый подозреваемый в деле об избиении ветерана в Смеле: подробности

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Черновалова Кристина
В Черкасской области обнаружился новый подозреваемый по делу о нападении на ветерана. Олег Гудыма, начальник областной полиции, сообщил, что идет активное расследование и все участники события проверяются на предмет нарушений.
В деле о нападении на ветерана в Смеле появился новый подозреваемый
На данный момент известно, что к расследованию подключились специалисты, которые рассматривают все собранные материалы.
Также он добавил, что начато служебное расследование, которое должно выяснить, как действовали полицейские и другие участники. Все доказательства и материалы расследования тщательно изучаются.
Руководитель полиции заверил, что расследование будет проведено быстро, а начальник подразделения, где произошло нападение, временно отстранен от должности.
Читайте также на портале “Комментарии” — Начальник полиции Черкасской области, Олег Гудыма, в эфире телемарафон рассказал, что молодого человека, который напал на ветерана войны в городе Смеле, нельзя считать криминальным авторитетом.
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