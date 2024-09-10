Избиение военного в Смеле: ветеран Юрий Гудыменко обвиняет полицию

Юрий Гудыменко, ветеран войны и руководитель ОО "Украинское объединение Мечта", резко осудил действия полиции, которая, по его словам, фактически проигнорировала жестокое избиение военнослужащего в Смеле. Кроме того, ветеран отметил, что именно бездействие со стороны правоохранителей подтолкнуло других военных взяться собирать деньги как вознаграждение тому, кто накажет нападающих.

Нападение на военного в Смеле

"Показательна она в первую очередь тем, что полиции было по*бать, а не по*бать было другим военным, которые начали собирать деньги на премию тому, кто любым способом накажет утирка. И это уже не 1-ый случай. И не последний. Армия и есть большая кооперация родов сил, подразделений, отдельных групп. И сейчас все идет к тому, что военные все чаще будут пробовать наводить порядок собственными силами – где-то вместо полиции, где-то вместо власти, где-то вместо СБУ”, — отметил Гудыменко.

Ситуация в Смеле — это лишь верхушка айсберга в более широком контексте кризиса справедливости, который, по словам Гудыменко, превращается в кризис всей государственной системы.

“Если вы хотели знать, как выглядит кризис справедливости, наложенный на коррупцию и некомпетентность государственного аппарата – вот оно. Выглядит именно так. И чем кончится, догадаться нетрудно. Ребята придут и порядок наведут, только это будет выглядеть так, что Дания вздрогнет. Еще есть шанс исправить ситуацию. Но я не вижу, чтобы кому это было нужно”, — написал ветеран.





Ранее "Комментарии" писали, что глава Министерства внутренних дел Украины прокомментировал ситуацию, назвав ее "позорной" и заявил о немедленном открытии уголовного производства.