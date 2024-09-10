Подозреваемый в избиении ветерана в Смеле ранее уже нарушал закон: подробности

Начальник полиции Черкасской области, Олег Гудыма, в эфире телемарафон рассказал, что молодого человека, который напал на ветерана войны в городе Смеле, нельзя считать криминальным авторитетом.

В полиции рассказали, кем на самом деле является подозреваемый в избиении ветерана

Олег Гудыма рассказал журналистам, что подозреваемый был дважды привлечён к ответственности: в первый раз он заплатил штраф за драку и удары, а во второй раз — за то, что сорвал золотую цепочку с женщины, за что ему дали условный срок на год. Но теперь, совершив преступление во время условного срока, его могут ждать более строгие меры по закону.

"Он не находился в местах лишения свободы, но он привлекался к ответственности. Но назвать криминальным авторитетом в смысле того как мы с вами это понимаем, его не возможно. Его нельзя отнести к такой категории лиц", — отметил он

По словам Гудымы, ведутся следственные действия, в том числе проверяются действия полицейских на месте происшествия. Анализируются видеозаписи с камер и опрашиваются свидетели. После публикации видео инцидента в интернете, полиция начала более тщательное расследование.

Ранее “Комментарии” писали, что Юрий Гудыменко, ветеран войны и руководитель ОО "Украинское объединение Мечта", резко осудил действия полиции, которая, по его словам, фактически проигнорировала жестокое избиение военнослужащего в Смеле. Кроме того, ветеран отметил, что именно бездействие со стороны правоохранителей подтолкнуло других военных взяться собирать деньги как вознаграждение тому, кто накажет нападающих.

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