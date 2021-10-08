Ветеран АТО Михаил Майман вернулся в Украину и готов в суде отстоять свою правоту

Ветеран АТО Михаил Майман, который ранее заявил, что против него в Украине незаконно открыли уголовное дело, сообщил, что вернулся на Родину и прибыл в Голосеевский суд Киева, чтобы отстоять свои права и подтвердить несостоятельность информации о его розыске. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал на своем Telegram-канале Mayman News.

Михаил Майман (фото из открытых источников)

Однако из-за неявки прокуроров назначенное заседание не состоялось и его перенесли на понедельник, 11 октября. По словам ветерана, за уголовным преследованием против него стоит народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива

"У меня есть информация, что народный депутат Илья Кива, который организовал покушение на меня в Турции, "порешал", чтобы сделать подарок президенту Российской Федерации, которого он вчера поздравлял с днем рождения, чтобы меня закрыли в СИЗО, арестовали до суда", - заявил Майман.

По словам ветерана, сейчас он находится под угрозой ареста сотрудниками полиции, с которыми Илья Кива на связи, "решает вопросы и хочет посадить меня в тюрьму".

Ранее Майман сообщил, что полиция без каких-либо оснований возбудила против него уголовное дело и даже незаконно объявила Маймана в розыск. Это произошло после того, как ветеран АТО попытался закрыть наркопритон в Киеве.

Позже Михаил Майман сообщил, что Илья Кива организовал на него неудачное покушение в Турции.

Как известно, конфликт Маймана с Кивой начался еще в 2015 году в АТО. Тогда Майман уличил Киву в "крышевании" наркоторговли и контрабанды на Донбассе.

В прошлом году Кива напал на Маймана в одном из ресторанов Киева, однако получил отпор.

Летом этого года Майман опубликовал видео, как Кива отдыхает в одном из самых дорогих отелей анталийского побережья — пятизвездочном Rixos Sungate. На кадрах видно, как нардеп боится общаться и фактически убегает от ветерана, выкрикивая угрозы.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Илья Кива может быть причастен к убийству владельца одного из столичных спортклубов — Михаил Майман.



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