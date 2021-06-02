Илья Кива может быть причастен к убийству владельца одного из столичных спортклубов - Михаил Майман

Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива может быть причастен к убийству экс-владельца Kiev Sport Club Тараса Зиновенко. Об этом сообщает издание "Гордон".

Михаил Майман - фото из открытых источников

Бывший воин утверждает, что Кива шантажировал директора отеля, в котором расположен спортклуб, и таким образом получил контроль над бизнесом. По его словам, Кива решил захватить клуб еще в 2016 году, когда был заместителем начальника управления МВД в Донецкой области. Майман тогда работал в личной охране Киви. Он утверждает, что однажды в Мариуполе Кива "принял слишком много кокаина", его привезли в Киев и поселили в гостинице "Дружба".

"Он начал ходить заниматься в спортклуб, вошел в доверие к руководителю гостиницы, узнал обо всех проблемах гостиницы и спортклуба. Начал дружить с хозяином спортклуба, и через несколько месяцев хозяина застрелили на выезде с парковки, просто на выходе из этого клуба", — рассказал АТОвец.

Также Майман подчеркнул, что на место убийства первым приехал именно Кива, который тогда был начальником департамента МВД по борьбе с наркопреступностью. По его информации, нынешний нардеп от ОПЗЖ лично угрожал директору отеля подбросить его сыну наркотики и посадить за это в тюрьму, если тот не перепишет клуб на фирму его охранника.

"С этого спортклуба теперь Кива делает свои заявления, обливает грязью патриотов, власть, президента нашей страны. И никто не ставит вопрос, откуда у Киви появился спортклуб в гостинице "Дружба ", — добавил Майман.

Ветеран пообещал, что в следующем посте покажет документы, доказывающие рейдерский захват клуба.

Напомним, ветеран АТО Михаил Майман, у которого произошла стычка с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой в одном из столичных ресторанов, рассказал, что ему пришлось покинуть Украину.

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