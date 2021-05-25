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Главная Новости Общество права человека Правоохранители выбивают из ветерана АТО Маймана показания против главы исполкома партии «Удар» Палатного — СМИ
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Правоохранители выбивают из ветерана АТО Маймана показания против главы исполкома партии «Удар» Палатного — СМИ

Майман утверждает, что будет отстаивать свои права в суде, когда вернется в Украину

сегодня, 19:36
Автор:

Станислав Молчанов

Ветеран АТО Михаил Майман, у которого произошла стычка с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой в одном из столичных ресторанов, рассказал, что ему пришлось покинуть Украину. Как сообщается в материале "Укрновин", дело якобы в том, что правоохранители оказывают давление на Маймана ради получения показаний против мэра Киева Виталия Кличко.

Правоохранители выбивают из ветерана АТО Маймана показания против главы исполкома партии «Удар» Палатного — СМИ

Ветеран АТО Михаил Майман. Фото из открытых источников

Также Михаил Майман отметил, что представители правопорядка хотели бы услышать от него некие разоблачения о главе исполкома партии "УДАР" Артуре Палатном.

"Я проснулся утром от того, что дома у меня обыски. Сотрудники СБУ ничего не нашли и предложили дать показания, написанные ими на Палатного. Если я не соглашусь на их условия, обещают вручить подозрение в нанесении легких телесных повреждений Илье Киве", — признался Майман.

Ветеран антитеррористической операции рассказал, что опасается за себя и членов семьи, но все равно не собирается давать показания против своих друзей и знакомых. Майман говорит, что планирует вернуться в Украину, чтобы отстаивать свои права в суде.

Если же на него продолжат давить, активист говорит, что отправится в Европарламент, где будет свидетельствовать насчет беспредела, творящегося в правоохранительной системе Украины.

Напомним, как сообщал "Фокус, в январе 2020 года в столичном ресторане нардеп от ОПЗЖ Илья Кива подрался с ветераном АТО Михаилом Майманом. Чуть позже стало известно, что Госбюро расследований вручило Киве подозрение в нанесении телесных повреждений.


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Источник: https://ukranews.com/news/777777-pravoohraniteli-prinuzhdayut-veterana-majmana-dat-pokazaniya-protiv-glavy-ispolkoma-partii-udar
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