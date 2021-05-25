Правоохранители выбивают из ветерана АТО Маймана показания против главы исполкома партии «Удар» Палатного — СМИ

Ветеран АТО Михаил Майман, у которого произошла стычка с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой в одном из столичных ресторанов, рассказал, что ему пришлось покинуть Украину. Как сообщается в материале "Укрновин", дело якобы в том, что правоохранители оказывают давление на Маймана ради получения показаний против мэра Киева Виталия Кличко.

Ветеран АТО Михаил Майман. Фото из открытых источников

Также Михаил Майман отметил, что представители правопорядка хотели бы услышать от него некие разоблачения о главе исполкома партии "УДАР" Артуре Палатном.

"Я проснулся утром от того, что дома у меня обыски. Сотрудники СБУ ничего не нашли и предложили дать показания, написанные ими на Палатного. Если я не соглашусь на их условия, обещают вручить подозрение в нанесении легких телесных повреждений Илье Киве", — признался Майман .

Ветеран антитеррористической операции рассказал, что опасается за себя и членов семьи, но все равно не собирается давать показания против своих друзей и знакомых. Майман говорит, что планирует вернуться в Украину, чтобы отстаивать свои права в суде.

Если же на него продолжат давить, активист говорит, что отправится в Европарламент, где будет свидетельствовать насчет беспредела, творящегося в правоохранительной системе Украины.

Напомним, как сообщал "Фокус, в январе 2020 года в столичном ресторане нардеп от ОПЗЖ Илья Кива подрался с ветераном АТО Михаилом Майманом. Чуть позже стало известно, что Госбюро расследований вручило Киве подозрение в нанесении телесных повреждений.

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