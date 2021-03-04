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Весна пришла: на Закарпатье расцвел краснокнижный шафран (ФОТОФАКТ)

Изящные цветы радуют глаз всеми оттенками фиолетового

сегодня, 20:14
Автор:

Вечканова Елена

Любители лицезреть прекрасные виды дикой природы обязаны побывать весной на Закарпатье. Ведь стоило лишь марту календарно начаться, как в одном из дендропарков Карпат уже густо зацвели крокусы. Уникальными фотографиями поделились корреспондентка издания "Сегодня" Анна Никогосян.

Весна пришла: на Закарпатье расцвел краснокнижный шафран (ФОТОФАКТ)

Крокусы в Карпатах. Фото из открытых источников

Нежные цветы покоряют своей изящностью и, на самом-то деле, храбростью. Синоптики уже прогнозируют похолодание ближайшими днями, но крокусам, растущим в "Березинке", кажется, такие заявления ни по чем.

Иное название этих невероятно красивых растений — шафран Гейфеля. Цветы всех оттенков фиолетового, между прочим, находятся в перечне занесенных в Красную книгу Украины объектов. Совершенно не странно, что именно на их цветение ежегодно приезжают полюбоваться туристы.

Весна пришла: на Закарпатье расцвел краснокнижный шафран (ФОТОФАКТ) - фото 2
Весна пришла: на Закарпатье расцвел краснокнижный шафран (ФОТОФАКТ) - фото 3
Весна пришла: на Закарпатье расцвел краснокнижный шафран (ФОТОФАКТ) - фото 4
Весна пришла: на Закарпатье расцвел краснокнижный шафран (ФОТОФАКТ) - фото 5

Стоит отметить, что этой весной крокусы заполонили собой целых 20 гектаров. Крохотные фиолетовые огоньки вспыхивают то там, то тут на ковре из прошлогодней опавшей листвы.

Надеемся, что приближающееся похолодание никоим образом не испортит растительную красоту, увенчавшую Закарпатье.

Тем временем можно полюбоваться на придумки матушки-природы, зафиксированные за рубежом. Как уже сообщали "Комментарии", в небе над Гавайскими островами ученые запечатлели редкое природное явление, называемое "спрайт". Что это такое и как оно выглядит, предлагаем узнать в нашем материале.

От отдельных же природных капризов порой бегут мурашки по телу. На нашем портале найдется публикация о том, как Аргентина пережила настоящий торнадо из… обычных комаров. Более того — для читателей корреспонденты даже отыскали уникальное видео, запечатлевшее это далеко необычное явление.


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Источник: https://t.me/Segodnya_life/24284
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