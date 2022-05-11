Весна оправляется от холода: какой будет погода в Украине 11 мая

В среду, 11 мая, в Украине будет солнечная и сухая погода, только в Луганской области прогнозируются дожди. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз погоды на 11 мая (фото из открытых источников)

Согласно прогнозу на сайте, в среднем по стране температура воздуха будет находиться в диапазоне +17...+19 градусов. Теплее всего будет в западных областях, там столбики термометра поднимутся до +19…+21 градуса, а вот холоднее всего будет на востоке. Там температура воздуха составит +12…+15 градусов. В Луганской области прогнозируется днем кратковременный дождь.

Своим прогнозом погоды на странице в Facebook также поделилась украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, весна 11 мая начнет оправляться от холода, который немного затянулся. Сегодня будет тепло, а в четверг вообще прогнозируется настоящая жара.

В среду атмосферное давление в Украине будет повышенным, ветер ожидается теплым, будет дуть с юго-запада.

В Киеве, 11 мая, также прогнозируется теплая и солнечная погода, будет до +20 градусов. Осадков не ожидается.

Напомним, что центральная Украина оказалась в опасности из-за климатических изменений. Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко отметил, что наша страна просто потеряет гигантские массивы черноземов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты Greenpeace предупредили, что глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию станет катастрофой для некоторых островных государств Тихого океана. Это может произойти из-за повышения уровня Мирового океана, вследствие чего многие острова могут оказаться под водой.

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