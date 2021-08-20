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Центральная Украина оказалась в опасности из-за климатических изменений

Украина нуждается в восстановлении орошения на более чем 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения

сегодня, 16:05
Автор:

Хмільовська Інна

В Украине появилась необходимость заложить основы реализации ирригационной реформы. Об этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко сообщил в интервью "Голосу Америки" в рамках визита в США.

Центральная Украина оказалась в опасности из-за климатических изменений

Украина нуждается в восстановлении орошения. Фото из открытых источников

По его словам, Украина просто потеряет гигантские массивы черноземов. Деградацию земель, ветровую, водную эрозию, опустынивание земель, которые провоцируют потери экономической активности, нужно остановить. Проблемы, связанные с засухой и изменением температур, остро стоят уже не только на юге, но и в центральном регионе Украины. Так, почти половина Черкасской области в прошлом году пережила экстремальную засуху.

"Для реализации реформы водохозяйственной отрасли будет создан национальный оператор, будет управлять магистральными каналами, насосными станциями и формировать кооперативы водопользователей — малых и средних фермеров, которые смогут получать государственную компенсацию стоимости оборудования", — рассказал министр.

В качестве примера, успешно с ирригации справляются соседние страны: Польша, Болгария, Румыния. Поэтому Украина есть с кого брать пример ради спасения центральных регионов страны, которые больше всего страдают от новых аномальных климатических условий.

Ранее портал "Комментарии", о бесплатной приватизации земельных участков: где исчезает земля, предназначенная для украинцев. По словам старшего проектного менеджера по земельной реформе Офиса реформ Кабмина Андрея Мартина, в Украине не осталось свободной земли, чтобы удовлетворить право граждан на бесплатную приватизацию земельных участков.


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Источник: https://agrarii-razom.com.ua/news-agro/problemi-cherez-zmini-klimatu-zagrojuyut-centralniy-ukraini-minagropolitiki
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