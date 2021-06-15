logo
Русский Українська

BTC/USD

39965.49

ETH/USD

2523.55

LTC/USD

173.33

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение С какого фактора начнутся необратимые изменения климата
commentss НОВОСТИ Все новости

С какого фактора начнутся необратимые изменения климата

Исследователи назвали основной фактор, с которого начнутся необратимые изменения климата, способные повлиять на 40% населения

15 июня 2021, 22:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Изменение климата — глобальная проблема современности, которая может привести к весьма серьезным последствиям. Ученые считают, что основным фактором, способным спровоцировать сеть глобальных событий, является таяние ледников Гренландии и Антарктиды.

С какого фактора начнутся необратимые изменения климата

Изменение климата (фото из открытых источников)

Исследователи говорят, что именно этот фактор спровоцирует необратимые климатические изменения, потому что таяние льдов охладит теплые атлантические течения, что отразится на количестве осадков в тропическом поясе. Их станет меньше, а это превратит леса Амазонии в саванну. Такие изменения повлияют на жизнь 40% населения Земли, прежде всего в прибрежных районах.

Ученые говорят, что последствия глобального потепления включают повышение уровня моря, региональные изменения осадков, более частые экстремальные погодные явления, такие как жара и расширение пустынь. В ближайшие годы, по словам экспертов, температура может достичь показателей, которые на планете отмечались около 35 миллионов лет назад. 

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что 2020 год стал "беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов". Концентрация углекислого газа достигла нового максимального уровня, увеличившись на 148%.

Напомним, что немецкие ученые в сфере изменения мирового климата отметили стремительное ускорение таяния ледников Гренландии и впервые обосновали это не климатическим теплом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что согласно результатам исследования британского университета Лидса, которое охватило 86 стран, богатые люди больше влияют на изменения климата, чем бедные.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://vsviti.com.ua/news/127163
Теги:
comments

Обусуждения

Правдоруб

15 июня 2021, 21:51

Так что же вам на это всем наплевать? Снова будут коровы виноваты которые якобы выдыхают СО2, а миллиарды авто и другая техника на горючем топливе типа безвредна.... Не говоря о добыче битума, нефти и т.д. Нас умышленно подсадили на энергетическую иглу ископаемых ресурсов, вместо того что бы давным давно перейти на возобновляемые, более дешевые и по настоящему чистые экологически безопасные источники энергии! Не говоря о бытовой химии которая массово загрязняет воду... А бессмысленные войны испытания бомб, ядерного и атомного оружия сколько приносят вреда нашей планете... И очередной лохотрон на фоне всего это Илон Маск, вместо того что бы спасать нашу планету от упырей живущей на ней, давайте переберемся в ад на марс - очередной бред.

Василий

15 июня 2021, 21:20

ИСЛЕДОВАТЕЛИ ,это проплаченые твари в человеческом облике сионисткой мафиозной структурой современного мира.

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ