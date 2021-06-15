С какого фактора начнутся необратимые изменения климата

Изменение климата — глобальная проблема современности, которая может привести к весьма серьезным последствиям. Ученые считают, что основным фактором, способным спровоцировать сеть глобальных событий, является таяние ледников Гренландии и Антарктиды.

Изменение климата (фото из открытых источников)

Исследователи говорят, что именно этот фактор спровоцирует необратимые климатические изменения, потому что таяние льдов охладит теплые атлантические течения, что отразится на количестве осадков в тропическом поясе. Их станет меньше, а это превратит леса Амазонии в саванну. Такие изменения повлияют на жизнь 40% населения Земли, прежде всего в прибрежных районах.

Ученые говорят, что последствия глобального потепления включают повышение уровня моря, региональные изменения осадков, более частые экстремальные погодные явления, такие как жара и расширение пустынь. В ближайшие годы, по словам экспертов, температура может достичь показателей, которые на планете отмечались около 35 миллионов лет назад.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что 2020 год стал "беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов". Концентрация углекислого газа достигла нового максимального уровня, увеличившись на 148%.

Напомним, что немецкие ученые в сфере изменения мирового климата отметили стремительное ускорение таяния ледников Гренландии и впервые обосновали это не климатическим теплом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что согласно результатам исследования британского университета Лидса, которое охватило 86 стран, богатые люди больше влияют на изменения климата, чем бедные.

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