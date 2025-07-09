Верят ли украинцы, что США продолжат предоставлять нам оружие: опрос

Большинство наших соотечественников (64%) ожидают, что США полностью или частично продолжат поддерживать Украину оружием. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты июльского опроса "Рейтинг".

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, что в основном украинцы ожидают, что США не прекратят поставки оружия.

В то же время, только 11% опрошенных ожидают, что США будут поставлять Украине оружие в полном объеме, зато 8% не ожидают никакой американской военной помощи.

Вместе с тем, 25% ожидают, что помощь будет минимальной, а большинство (53%) — частичной, то есть сохранится.

Отметим, по результатам этого же опроса стало известно, что в июле 2025 года посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает занимать первое место в рейтинге, сохраняя самый высокий уровень доверия среди украинцев. Ему доверяют 73% респондентов, не доверяют 18%.

По информации социологов, самый высокий уровень доверия к бывшему главкому был в прошлом году перед его отставкой в феврале 2024 года и сразу после. Тогда рейтинг был на уровне 90%. Вторым же в рейтинге продолжает оставаться президент Украины Владимир Зеленский. Он имеет уровень доверия среди украинцев – 67%. Ему не доверяют 29% украинцев.

На третьей позиции разместился глава ГУР Кирилл Буданов. Его рейтинг доверия – 56%. Не доверяют главному разведчику страны – 22%.

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