Вернутся ли на украинские рынки когда-нибудь херсонские арбузы и помидоры, - аграрии

Поскольку, из-за подрыва Каховской ГЭС, враг фактически уничтожил систему орошения правого и особенно левого берега Херсонщины.



Урожая из Херсона не будет годами. Иллюстративное фото

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на слова председателя Союза украинских крестьян Ивана Томича, в OBOZREVATEL.

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По его мнению, Херсонская область лишилась 90% высоких и стабильных урожаев. А арбузы, которые в этом году должны собрать, полностью уничтожены.

Также, как он подчеркнул, уже в 2024 году херсонские земли, на которых выращивали зерновые, масличные культуры, арбузы, помидоры будут непригодны без отлаженной системы оросительных каналов.

В то же время, как считает председатель общественной организации "Зеленое письмо" Владислав Балинский, продуктивность земель Херсонщины упадет до аналогичных условий, — пустынным.

"Будет наблюдаться опустынивание территории. Это близкая картина той, которую мы видим в районе Олешек — возникновение рукотворных пустынь. Вести сельское хозяйство в том виде, как оно было до подрыва ГЭС, станет нереальным. На восстановление оросительной системы понадобятся годы и значительные средства" , – заявил он.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Украина получила гуманитарную помощь и горючее от Азербайджана для пострадавших от катастрофы на Каховской ГЭС Украине была оказана гуманитарная помощь и горючее по распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В гуманитарный груз входят коллекторный трубопровод для перекачки сточных вод, подводные насосы, мотопомпы, резиновые лодки, защитные костюмы, спасательные жилеты, летняя и зимняя одежда.