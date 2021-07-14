Верховный Суд отменил указ Зеленского об увольнении Тупицкого: что будет дальше

В среду, 14 июля, Верховный суд Украины (ВСУ) признал
незаконным решение президента Зеленского об увольнении главы Конституционного
суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого. А КСУ признал конституционным закон об обеспечении
функционирования украинского языка как государственного. Как оцениваете эти решения? Случайно ли, что они появились в
один день?
Александр Тупицкий (фото из открытых источников)
Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко
называет решение ВСУ о незаконности указа Зеленского касательно увольнения
Тупицкого (фактической отмене указов времен президентства Януковича о
назначении Тупицкого) прогнозируемым. Но имеющим не столько юридическую составляющую,
сколько – кастовую.
"Думаю, судьи пошли на корпоративный сговор, кастовый сговор.
Просто не сдали "своего". Да, возможно, со стороны Зеленского было принято
сомнительное решение с точки зрения права. При Януковиче таких принималось тоже
много. И при Зеленском. И всё я склоняюсь, что тут больше дела кастовые", —
говорит Виктор Бобыренко.
При этом, если ВСУ Офис президента этот бой проиграл (и уже
заявил, что будет готовить апелляцию), то КСУ, по мнению аналитика, сыграл на
стороне Зеленского, поставив точку в вопросе по украинскому языку.
"Хоть это не говорит о том, что не может быть вновь поднят
языковой вопрос. Его всегда поднимают как дымовую завесу, когда нужно отвлечь
внимание людей от роста тарифов, от коррупции и так далее", — отмечет Виктор
Бобыренко.
Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай
считает, что нужно еще разобраться, в плюс или в минус Зеленскому сыграет
языковое решение КСУ.
"Ядерный электорат Зеленской был на юго-востоке и частично в
центре страны. И эти избиратели не воспринимали и не воспринимают ограничения
прав русскоязынчых. Так что решение КСУ воспримут точно негативно. И
спроецируют это на Зеленского. Который в последние полгода то ли специально, то
ли ситуативно начал перебираться в нишу бывшего "Народного фронта", партии
Порошенко даже частично "Свободы". Используя их нарративы. То есть, Зеленский
будет терять баллы на юго-востоке. Но если он и его окружение решили и далее
вклиниваться в электоральное поле правого сегмента, то решение КСУ сыграет в
плюс действующей власти, — прогнозирует Валентин Гайдай. — Как уже сыграло в
плюс решение о блокировании ряда каналов, санкциях против оппозиции и так
далее".
Комментируя решение ВСУ по Тупицкому, эксперт не исключил,
что мы стали свидетелями неких компромиссов между ветвями власти.
"КСУ делает определенный реверанс в сторону Банковой своим
решением по украинскому языку. А Банковая, возможно, имеющая влияние на ВСУ,
сглаживает свою политику в отношении КСУ, — поясняет Валентин Гайдай. – Главным
же маркером, удалось ли найти КСУ и Офису президента общий язык, станет
рассмотрение КСУ представления касательно (не)законности принятия закона о
рынке земли. Паралич КСУ вызван, с моей точки зрения, не столько его решением
по е-декларациям, сколько как раз такие рынком земли. Была информация, что КСУ
может отметить этот закон, признав его неконституционным. Вскоре после этого и
начались шатания, в том числе с Тупицким. А потому важно надо смотреть не
столько на решение КСУ по языковому закону, сколько затягивание с решением по
правомерности открытия рынка земли. Или же выводы, которые могут как порадовать
Банковую, так и весьма ее огорчить".
Напомним, что ранее эксперты рассказали "Комментариям", к чему может привести противостояние части КСУ и Офиса президента.
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