Верховный Суд отменил указ Зеленского об увольнении Тупицкого: что будет дальше

В среду, 14 июля, Верховный суд Украины (ВСУ) признал незаконным решение президента Зеленского об увольнении главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого. А КСУ признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Как оцениваете эти решения? Случайно ли, что они появились в один день?

Александр Тупицкий (фото из открытых источников)

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко называет решение ВСУ о незаконности указа Зеленского касательно увольнения Тупицкого (фактической отмене указов времен президентства Януковича о назначении Тупицкого) прогнозируемым. Но имеющим не столько юридическую составляющую, сколько – кастовую.

"Думаю, судьи пошли на корпоративный сговор, кастовый сговор. Просто не сдали "своего". Да, возможно, со стороны Зеленского было принято сомнительное решение с точки зрения права. При Януковиче таких принималось тоже много. И при Зеленском. И всё я склоняюсь, что тут больше дела кастовые", — говорит Виктор Бобыренко.

При этом, если ВСУ Офис президента этот бой проиграл (и уже заявил, что будет готовить апелляцию), то КСУ, по мнению аналитика, сыграл на стороне Зеленского, поставив точку в вопросе по украинскому языку.

"Хоть это не говорит о том, что не может быть вновь поднят языковой вопрос. Его всегда поднимают как дымовую завесу, когда нужно отвлечь внимание людей от роста тарифов, от коррупции и так далее", — отмечет Виктор Бобыренко.

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай считает, что нужно еще разобраться, в плюс или в минус Зеленскому сыграет языковое решение КСУ.

"Ядерный электорат Зеленской был на юго-востоке и частично в центре страны. И эти избиратели не воспринимали и не воспринимают ограничения прав русскоязынчых. Так что решение КСУ воспримут точно негативно. И спроецируют это на Зеленского. Который в последние полгода то ли специально, то ли ситуативно начал перебираться в нишу бывшего "Народного фронта", партии Порошенко даже частично "Свободы". Используя их нарративы. То есть, Зеленский будет терять баллы на юго-востоке. Но если он и его окружение решили и далее вклиниваться в электоральное поле правого сегмента, то решение КСУ сыграет в плюс действующей власти, — прогнозирует Валентин Гайдай. — Как уже сыграло в плюс решение о блокировании ряда каналов, санкциях против оппозиции и так далее".

Комментируя решение ВСУ по Тупицкому, эксперт не исключил, что мы стали свидетелями неких компромиссов между ветвями власти.

"КСУ делает определенный реверанс в сторону Банковой своим решением по украинскому языку. А Банковая, возможно, имеющая влияние на ВСУ, сглаживает свою политику в отношении КСУ, — поясняет Валентин Гайдай. – Главным же маркером, удалось ли найти КСУ и Офису президента общий язык, станет рассмотрение КСУ представления касательно (не)законности принятия закона о рынке земли. Паралич КСУ вызван, с моей точки зрения, не столько его решением по е-декларациям, сколько как раз такие рынком земли. Была информация, что КСУ может отметить этот закон, признав его неконституционным. Вскоре после этого и начались шатания, в том числе с Тупицким. А потому важно надо смотреть не столько на решение КСУ по языковому закону, сколько затягивание с решением по правомерности открытия рынка земли. Или же выводы, которые могут как порадовать Банковую, так и весьма ее огорчить".

Напомним, что ранее эксперты рассказали "Комментариям", к чему может привести противостояние части КСУ и Офиса президента.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!