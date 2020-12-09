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Венедиктова высказалась об украинских олигархах

"Олигархи - не приговор" - такое замечание сделал Генпрокурор, комментируя результаты расследования о хищении денег банка "Финансы и Кредит"

сегодня, 17:55
Автор:

Дмитрий Симоненко

Ирина Венедиктова, комментируя продвижение расследования по дела о хищении денег банка "Финансы и Кредит", рассказала все, что думает об украинских олигархических кругах. Об этом Генпрокурор написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Венедиктова высказалась об украинских олигархах

По мнению чиновницы, олигархи теперь не являются приговором для правоохранительной системы Украины. Несмотря на то, что на расследование пытались повлиять высокопоставленные должностные лица, находящиеся при власти, Офису Генпрокурора добиться существенного, хоть и не полного результата в уголовном деле по растрате более 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".

Генпрокурорша утверждает, что ее подчиненные на данный момент систематизируют и анализируют данные о возможной попытке влияния в работу правоохранителей и судов.  В случае подтверждения данной информации, сведения о лицах, которые отстаивали интересы подозреваемых по этому делу, будут внесены в ЕРДР.

Кроме того, Венедиктова также проинформировала, что в рамках этого делопроизводства правоохранители передал в АРМА арестованное в ходе расследования имущество.

Венедиктова высказалась об украинских олигархах - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том, что возле жилища главы Офиса Генпрокуратуры Ирины Венедиктовой люди из группы поддержки обвиняемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Павла Шеремета после очередного заседания суда по делу оставили отрубленную голову свиньи в парике.
Кроме того, портал сообщал о том, что Офис генпрокурора заявил, что НАБУ безосновательно обвинило Ирину Венедиктову в препятствовании к привлечению виновных к ответственности по делу Нацгвардии о завладении 81 млн грн.


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Источник: https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/185409676554683
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