Венедиктова высказалась об украинских олигархах

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Дмитрий Симоненко
Ирина Венедиктова, комментируя продвижение расследования по дела о хищении денег банка "Финансы и Кредит", рассказала все, что думает об украинских олигархических кругах. Об этом Генпрокурор написала на своей странице в социальной сети Facebook.
По мнению чиновницы, олигархи теперь не являются приговором для правоохранительной системы Украины. Несмотря на то, что на расследование пытались повлиять высокопоставленные должностные лица, находящиеся при власти, Офису Генпрокурора добиться существенного, хоть и не полного результата в уголовном деле по растрате более 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".
Генпрокурорша утверждает, что ее подчиненные на данный момент систематизируют и анализируют данные о возможной попытке влияния в работу правоохранителей и судов. В случае подтверждения данной информации, сведения о лицах, которые отстаивали интересы подозреваемых по этому делу, будут внесены в ЕРДР.
Кроме того, Венедиктова также проинформировала, что в рамках этого делопроизводства правоохранители передал в АРМА арестованное в ходе расследования имущество.
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