ОГП заявил, что НАБУ безосновательно обвинило Венедиктову в препятствовании следствию по делу Нацгвардии

Офис генпрокурора заявил, что НАБУ безосновательно обвинило Ирину Венедиктову в препятствовании к привлечению виновных к ответственности по делу Нацгвардии о завладении 81 млн грн.

Ведомство подчеркивает, что все решения, принятые Офисом главного прокурора Украины и самой Ириной Венедиктовой, регламентируются положениями законодательных актов и международных договоров, согласие на обязательное выполнение которых предоставлено Парламентом Украины, исходя из практики Европейского суда по правам человека.



Также в сообщении говорится, что по закону никто не имеет права препятствовать деятельности прокурора, который выполняет свои прямые обязанности.



Замену прокуроров в резонансном деле о коррупции в Нацгвардии пояснили большим общественным интересом. В состав комиссии по процессу включили генпрокурора Венедиктову, и.о. руководителя САП Грищука, а старшим группы назначили главу управления САП Довганя. Представители Генпрокуратуры считают, что вправе сами принимать решения в независимости от кого бы то ни было.



"При этом, обращаем внимание общественности и Национального антикоррупционного бюро Украины, что изменение группы прокуроров в уголовном производстве не влияет на проведение следственных розыскных действий в рамках досудебного расследования уголовного производства правоохранительным органом", — уточнили в Офисе генпрокурора.

Ранее "Комментарии" писали о том, что НАБУ публично обвинило генпрокурора в покрытии коррупционеров и давлении на следствие.

Также, порталу стало известно, что Офисе президента считают, что Артем Сытник не имеет права возглавлять антикоррупционное ведомство государства.





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