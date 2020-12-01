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Официально коррупционер: Сытник должен покинуть должность директора НАБУ, - Татаров

По словам СМИ, даже в Офисе президента считают, что Артем Сытник не имеет права возглавлять антикоррупционное ведомство государства

сегодня, 15:13
Автор:

Станислав Молчанов

В украинских средствах массовой информации возмущаются пребыванием Артема Сытника на должности директора Национального антикоррупционного бюро. Об этом свидетельствуют материалы телеграм-канала "Украина 24".

Официально коррупционер: Сытник должен покинуть должность директора НАБУ, - Татаров

ФОТО: Из открытых источников

"Фигурант уголовных дел и официально коррупционер – это о руководителе НАБУ Артеме Сытнике. Он до сих пор остается на должности, несмотря на решение Конституционного суда о незаконности его назначения только из-за поддержки его иностранными кураторами. И посольство США в Украине и МВФ в один голос буквально шантажируют украинскую власть, требуя сохранить кресло Сытнику. Но правомерно ли это и почему мы идем на поводу у них?", — сообщает телеграм-канал.

При этом авторы материала подчеркивают, что "даже в Офисе Президента недоумевают о том, как такой человек может руководить антикоррупционным ведомством в нашей стране и прямо заявляют, что история НАБУ не является украинской".

"Я убеждён, что корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Сытник. Он не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти. Этот человек официально признан коррупционером украинским судом, и это решение суда вступило в законную силу", — отметил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров в одном из интервью журналистам, передает телеграм-канал.

Телеграм-канал также сообщает, что такой государственный орган как НАБУ является совершенно невостребованным: 

"Ну и самое главное, а надо ли НАБУ украинскому обществу? Последние социологические исследования говорят обратное. К этому органу самое низкое доверие сегодня у людей. Очевидно, столь дорогой в содержании орган так и не смог доказать свою эффективность, а главное просто необходимость".


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Источник: https://t.me/uk24raine/1074
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