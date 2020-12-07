"Черная метка" по мотивам "Крестного отца": Венедиктовой принесли окровавленную свиную голову

Возле жилища главы Офиса Генпрокуратуры Ирины Венедиктовой люди из группы поддержки обвиняемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Павла Шеремета после очередного заседания суда по делу оставили отрубленную голову свиньи в парике. Соответствующая публикация появилась на странице в Facebook общественной организации "Демократическая сокира".

Автор поста Юрий Гудименко констатировал тот факт, что правоохранители сделали выводы после событий, последовавших за заседанием суда 6 октября.

"Космонавты" перекрыли все выезды, готовы сделать "коридоры", чтобы автозак с Риффом не заблокировали, как в прошлый раз. Ну и соответственно их просто толпа, гораздо больше, чем в прошлый раз", — рассказал он.

В то время, когда шло очередное заседание суда над Андреем Антоненко, по словам Гудименко, часть активистов прибыла к жилищу Венедиктовой и оставили возле дома отрубленную голову свиньи. Как назвал это активист "подарок с намеком, как в "Крестном отце". Намек был одет в характерный парик, похожий на прическу самой госпожи генпрокурора".

Ранее "Комментарии" писали о том, что Офис генпрокурора заявил, что НАБУ безосновательно обвинило Ирину Венедиктову в препятствовании к привлечению виновных к ответственности по делу Нацгвардии о завладении 81 млн грн.

Кроме того, порталу стало известно, что представители средств массовой создали сайт под названием Венедиктова.RU, на котором публикуют материалы, якобы связанные с её преступной деятельностью. Журналисты обвиняют ее в систематической коррупции, а также в связях с пророссийским политиком Андреем Портновым, который является близким соратником Януковича.





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