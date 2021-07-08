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Венедиктова проигнорировала жестокое избиение журналистов в Днепре

Генеральный прокурор Украины не обращает внимания на препятствия журналистской деятельности

сегодня, 21:12
Автор:

Станислав Молчанов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не ответила на открытое письмо коллектива телеканала "ОТВ", чьих сотрудников жестоко избили на месте демонтажа рекламных конструкций в Днепре.

Венедиктова проигнорировала жестокое избиение журналистов в Днепре

Ирина Венедиктова (фото из открытых источников)

Об этом сообщает "Репортер". Также издание опубликовало текст письма, в котором сотрудники телеканала обратились к генпрокурору с просьбой расследовать факт избиения журналистов во время их профессиональной деятельности.

Напомним, в центре Днепра, 2 июля, на месте незаконного демонтажа рекламных конструкций, избили журналистов местных телеканалов, которые приехали освещать неправомерные действия коммунальщиков.

Сотрудники "Муниципальной стражи" во время столкновений применяли газовые баллончики, ножи и огнестрельное оружие. Минимум трех человек ранили холодным оружием. Журналист телеканала "ОТВ" Игорь Гутник был жестоко избит работниками КП. Впоследствии его госпитализировали.

В связи с этим, Венедиктову попросили лично взять на контроль случившиеся и вмешаться в ситуацию препятствования профессиональной деятельности журналистов. Коллектив телеканала потребовал защитить их права и осуществить все необходимые мероприятия для установления и наказания виновных. Письмо было отправлено еще 3 июля, но спустя 5 дней никакого ответа не последовало.

"При этом, даже на местном уровне областной прокурор Сергей Бижко отказался встретиться с руководством телеканалов, чьи журналисты "попали под раздачу". Совпадение или это — скоординированная позиция прокуратуры – закрыть глаза на произвол местной власти во главе с Филатовым и не реагировать на избиение журналистов?" — отмечает издание.

Получается, что Венедиктова отказалась дать оценку вопиющей ситуации, которая произошла в городе 2 июля. Таким образом, мер города Борис Филатов еще больше подкрепил мысль о своей безнаказанности. 

"Еще один вопрос, которым должна была озадачиться прокуратура – а не много ли берет на себя городская власть, игнорируя судебные постановления о запрете демонтажа бордов и документы о том, что конструкции имеют все разрешительные документы", — сказано в материале.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что местные власти в Днепре игнорируют решения судов.


Венедиктова проигнорировала жестокое избиение журналистов в Днепре - фото 2


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Источник: https://reporter.ua/articles/genprokuror-venediktova-proignorirovala-zhestokoe-izbienie-zhurnalistov-v-dnepre
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