Суды в Днепре: почему местная власть игнорирует решения судов

Местная власть в Днепре, судя по всему, не торопится следовать букве закона и игнорирует решение судов. Особенно это становится заметно, когда суды принимают решения не в пользу руководства города. В частности, суды в последнее время стали жертвами сомнительных публикаций в СМИ.



Как работают суды в Днепре

Например, во время демонтажа билбордов в Днепре 2 июля произошел конфликт между сотрудниками КП "Муниципальная варта" и местными предпринимателями, журналистами, жителями города. По данным полиции Днепропетровской области, тогда пострадали сотрудник КП "Муниципальная варта" и горожане. Также журналист местного издания сообщил об избиении и повреждении камеры.

Основанием для сноса рекламных конструкций стало решение исполкома горсовета, принятое вопреки действующим решениям судов о запрете демонтажа. Более того, этот запрет поддерживал и апелляционный суд, о чем неоднократно писали местные СМИ. Подобная ситуация в городе происходила и во время демонтажа МАФов, когда несмотря на решения судов местная власть реализовывала все запланированное.

На фоне ситуации вокруг сноса билбордов в Днепре, местные СМИ стали активно писать о деятельности судов в городе, при чем, не в положительном свете. Руководство Днепропетровского окружного административного суда пока не реагирует на выпады в свою сторону. То есть, судьи пока не получили поддержки со стороны руководства. Вероятно, это свидетельствует о нежелании вступать в конфликт с местной властью.

Отметим, независимость судов гарантирована Конституцией Украины. И любая попытка посягнуть на эту независимость подрывает не только основы государства, но и усиливает недоверие людей к институтам государственной власти.

Ранее "Комментарии" писали, что "Муниципальная варта", избивающая журналистов в Днепре, может быть связана с мэром Филатовым.

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