Суды в Днепре: почему местная власть игнорирует решения судов

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Татьяна Веремеева
Местная власть в Днепре, судя по
всему, не торопится следовать букве закона и игнорирует решение судов. Особенно
это становится заметно, когда суды принимают решения не в пользу руководства
города. В частности, суды в последнее время стали жертвами сомнительных
публикаций в СМИ.
Как работают суды в Днепре
Например, во время демонтажа
билбордов в Днепре 2 июля произошел конфликт между сотрудниками КП "Муниципальная
варта" и местными предпринимателями, журналистами, жителями города. По данным полиции
Днепропетровской области, тогда пострадали сотрудник КП "Муниципальная
варта" и горожане. Также журналист местного издания сообщил об избиении и
повреждении камеры.
Основанием для сноса рекламных
конструкций стало решение
исполкома горсовета, принятое вопреки действующим решениям судов о запрете
демонтажа. Более того, этот запрет поддерживал и апелляционный суд, о чем
неоднократно писали местные СМИ. Подобная ситуация в городе происходила и во
время демонтажа МАФов, когда несмотря на решения судов местная власть
реализовывала все запланированное.
На фоне ситуации вокруг сноса
билбордов в Днепре, местные СМИ стали активно писать о деятельности судов в
городе, при чем, не в положительном свете. Руководство Днепропетровского
окружного административного суда пока не реагирует на выпады в свою сторону. То
есть, судьи пока не получили поддержки со стороны руководства. Вероятно, это
свидетельствует о нежелании вступать в конфликт с местной властью.
Отметим, независимость судов
гарантирована Конституцией Украины. И любая попытка посягнуть на эту
независимость подрывает не только основы государства, но и усиливает недоверие
людей к институтам государственной власти.
Ранее "Комментарии" писали, что "Муниципальная варта", избивающая журналистов в Днепре, может быть связана с мэром Филатовым.
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