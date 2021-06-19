"Ваша страна - вонючий мусорник": Шарий скандально отреагировал на новые уголовные дела

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Данило Матюха
Украинский блоггер, журналист и политик Анатолий Шарий назвал Украину "дебильным недогосударством", возмутившись на новые уголовные дела, которые открыли в его отношении отечественные правоохранители. Такие слова Шарий опубликовал в своем Telegram-канале.
Анатолий Шарий - фото: Facebook Шария
Комментируя новую информацию о расследовании в отношении собственных финансовых махинаций, Анатолий Шарий использовал провокации и публично унизил украинское государство, утверждая, что его с ним ничего не связывает.
Также скандальный блогер обвинил ВСУ в убийстве детей на Донбассе и обозвал граждан Украины "рабами бессмысленной геополитической ошибки".
Напомним, что по информации народного депутата от "ЕС" Алексей Гончаренко, по отношению к Шарию открыто несколько уголовных дел в соответствии с различными статьями УК Украины. Согласно указанным в ответе на запрос нардепа данным, против блогера открыты дела сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Это и внесение неправдивой информации в документацию при госрегистрации юридического или физического лица (ч.1 ст.205-1), и вероятное отмывание финансов, которые могут быть получены нечестным путем (ч.2 ст.209), и заведомый отказ от уплаты необходимой суммы налогов в бюджет (ч.3 ст.212).
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