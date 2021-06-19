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Против Шария открыто несколько уголовных дел: что известно (ФОТО)

Представители НАПК обнаружили нарушения в порядке финансирования «Партии Шария» и последующей отчетности

сегодня, 12:24
Автор:

Вечканова Елена

Скандально известный украинский блогер Анатолий Шарий снова находится в центре внимание отечественных правоохранителей. По информации народного депутата от "ЕС" Алексей Гончаренко, по отношению к Шарию открыто несколько уголовных дел в соответствии с различными статьями УК Украины.

Против Шария открыто несколько уголовных дел: что известно (ФОТО)

Против Шария открыли несколько уголовных дел. Фото: Чесно

Как отметил политик в личном Telegram-канале, подобный факт подтвердили как представители Генеральной прокуратуры, так и Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК).

В Офисе Генпрокурора отметили, что Госфискальная служба уже работает над проверкой нескольких вероятных фактов нарушений, в которых, вероятно, может подозреваться Анатолий Шарий. Согласно указанным в ответе на запрос нардепа данным, против блогера открыты дела сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Это и внесение неправдивой информации в документацию при госрегистрации юридического или физического лица (ч.1 ст.205-1), и вероятное отмывание финансов, которые могут быть получены нечестным путем (ч.2 ст.209), и заведомый отказ от уплаты необходимой суммы налогов в бюджет (ч.3 ст.212).

В уже упомянутом НАПК после анализа деятельности "Партии Шария" также обнаружены недочеты, которые способны "потянуть" на еще одно уголовное производство. В этом случае речь идет о сокрытии правдивых финансовых данных, а также явное различие между размерами доходов людей, финансировавших партию, и их последующими вложениями в развитие политсилы.

По мнению Алексея Гончаренко, все эти факты лишь подтверждают его предварительные догадки о том, что Шарий может попросить политического убежища в России. Якобы именно поэтому, считает нардеп, блогер всячески пытается угодить российским политикам и пропагандистам в своих последних программах.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что у некоторых личностей, связанных с "Партией Шария", не так давно проводились обыски. Подробности инцидента — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему решением суда счета скандального пророссийского блогера были "заморожены".


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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/6584
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