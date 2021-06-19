Против Шария открыто несколько уголовных дел: что известно (ФОТО)

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Вечканова Елена
Скандально известный украинский блогер Анатолий Шарий снова находится в центре
внимание отечественных правоохранителей. По информации народного депутата от "ЕС"
Алексей Гончаренко, по отношению к Шарию открыто несколько уголовных дел в
соответствии с различными статьями УК Украины.
Против Шария открыли несколько уголовных дел. Фото: Чесно
Как отметил политик в личном Telegram-канале,
подобный факт подтвердили как представители Генеральной прокуратуры, так и Национального
агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК).
В Офисе Генпрокурора отметили, что Госфискальная служба уже работает над
проверкой нескольких вероятных фактов нарушений, в которых, вероятно, может подозреваться
Анатолий Шарий. Согласно указанным в ответе на запрос нардепа данным, против
блогера открыты дела сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Это и внесение неправдивой информации в документацию при госрегистрации
юридического или физического лица (ч.1 ст.205-1), и вероятное отмывание
финансов, которые могут быть получены нечестным путем (ч.2 ст.209), и заведомый
отказ от уплаты необходимой суммы налогов в бюджет (ч.3 ст.212).
В уже упомянутом НАПК после анализа деятельности "Партии Шария" также обнаружены
недочеты, которые способны "потянуть" на еще одно уголовное производство. В
этом случае речь идет о сокрытии правдивых финансовых данных, а также явное
различие между размерами доходов людей, финансировавших партию, и их
последующими вложениями в развитие политсилы.
По мнению Алексея Гончаренко, все эти факты лишь подтверждают его
предварительные догадки о том, что Шарий может попросить политического убежища
в России. Якобы именно поэтому, считает нардеп, блогер всячески пытается угодить
российским политикам и пропагандистам в своих последних программах.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что у некоторых личностей, связанных с "Партией Шария", не так давно проводились обыски. Подробности инцидента — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, почему решением суда счета скандального пророссийского блогера были "заморожены".
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