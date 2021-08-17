Вакцинируемся и бегом на концерт: в Минздраве придумали, как стимулировать украинцев

Министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил новый стимул для украинцев, которые решатся на вакцинацию против коронавируса на этой предпраздничной неделе. Стимул этот заключается в том, что все вакцинированные на этой неделе получат приятные сюрпризы – билеты на концерт ко Дню Независимости на НСК "Олимпийский". Как передает издание "Комментарии", об этом министр заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Как видим, в то время, как страны Запада начинают использовать "метод батога", объявляя о ряде ограничений для невакцинированных граждан, в Украине все еще надеются на "метод пряника", пытаясь достучаться до сознательных граждан уговорами и разного рода стимулами.

Так условие для получения заветных билетов очень простое – нужно прийти в пункт вакцинации со среды 18 августа и провакцинироваться, тем самым став обладателем заветных билетов на праздничный концерт, приуроченный ко Дню Независимости.

Виктор Ляшко также поделился советом, как наверняка получить билеты. Для стопроцентной вероятности нужно прийти в пункты массовой вакцинации, те, что расположены у торгово-развлекательных центров и в других массовых местах.

Отметим, подходит к концу лето и самое время вспомнить об одном из самых громких обещаний Виктора Ляшко. Перед тем как занять пост министра здравоохранения в стране он пообещал, что за лето провакцинируется 5 млн наших соотечественников. В сумме будет сделано 10 млн прививок. Но пока что это обещание с треском проваливается. Украина только подходит к отметке в 2,7 млн вакцинированных.

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