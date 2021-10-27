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Вакцинирование детей от коронавируса разрешено: что рекомендует подросткам Минздрав

До недавнего времени существовали ограничения для получения COVID-вакцины детьми. Минздрав постепенно меняет свои предварительные распоряжения

сегодня, 16:14
Автор:

Елена Бурдейная
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Министерство здравоохранения издало приказ, в котором правительство уточняет процесс вакцинации детей.

Вакцинирование детей от коронавируса разрешено: что рекомендует подросткам Минздрав

Разрешена COVID-вакцинация всех детей 12-17 лет - фото из сети

Детей от 12 до 17 лет вакцинировать целесообразно, указано в документе, на основании которого сформирован приказ. Прививать можно всех детей указанного возраста, независимо от того, принадлежат ли они к группе риска. При этом нужно следить, чтобы они имели все возрастные прививки и не имели противопоказаний для COVID-вакцинации.

Вакцина, предназначенная для 12-17 летних — Comirnaty от Pfizer/BioNTech, доказавшая свою безопасность и эффективность для детей. Ранее Минздрав разрешил ее применять только для подростков с ослабленным иммунитетом. Так как возросло количество детей, больных COVID, министерство внесло изменения в предыдущий приказ и расширило возможность вакцинирования на всех лиц данной возрастной группы 12+.

Ограничения, упомянутые Минздравом, известны:

— не прививать, если у человека в анамнезе сильная аллергическая реакция на один из компонентов препарата;

— если у ребенка после первого укола был миокардит или перикардит (воспаление сердечной мышцы), второй укол отложить до получения новых объяснений ученых.

Дозировка Pfizer/BioNTech для детей 12-"плюс" — стандартная: две дозы по 0,3 мл с интервалом между дозами 21-28 суток. В документе Минздрава указано:

"Учитывая важность рутинной вакцинации и необходимость быстрого охвата вакцинацией против COVID-19 детей от 12 лет, необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением вакцин против COVID-19 детям, подлежащим вакцинации, и введением вакцин против других инфекционных болезней. и вакцинации против гриппа.

Приказ Минздрава №2234 от 13 октября 2021 г. был принят в ответ на Решение оперативного штаба Минздрава, основанное на рекомендациях Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ). Рекомендации содержат три вопроса: об одновременном введении COVID-вакцины и других вакцин, в том числе от гриппа; о вакцинации от коронавирусного заболевания детей от 12 лет; о назначении третьей дозы вакцины против COVID-19 для иммуноскомпрометированных лиц.

Издание "Комментарии" напоминает о высоком уровне смертности от коронавирусного заболевания. Соответствующий материал можно прочитать по ссылке.


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Источник: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-13102021--2234-pro-vvedennja-v-diju-rishennja-operativnogo-shtabu-ministerstva-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-ukraini-z-reaguvannja-na-situacii-z-poshirennja-infekcijnih-hvorob-jakim-mozhna-zap
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