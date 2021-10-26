Рекорд смертности от COVID-19 за сутки: о каких цифрах идет речь

По состоянию на 26 октября в Украине зафиксировали больше всего летальных исходов за весь период пандемии с 2020 года, так называемый антирекорд. Об этом сообщает УНИАН.



Локдаун будет, если все области станут "красными", фото из открытых источников

Итак, за последние сутки зафиксировано новых больных 19120, из этого количества инфицировались 1414 детей, 338 работников медицинских учреждений. В областях госпитализировали – 2 939 человек, умерло в течение суток 734 человека. Выздоровевших и выписавшихся из больницы – 9 738 человек.

Больше всего инфицировалось людей в течение суток в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222), Львовской (1104) областях и в столице – г. Киеве (1135). На "втором" месте – Донецкая (1015), Полтавская (889), Ровенская (738). Меньше всего заболело в Кировоградской области — 40 человек за сутки.



По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в ближайшее время соберутся члены комиссии ТЭБ и ЧС для определения новых зон по показателям. Предварительно в красную зону могут попасть еще пять областей. Всего "красными" станут 13 областей. Локдаун будет, если все области станут "красными".



Сейчас Украина покупает кислород в Польше из-за технических проблем. Цена варьируется от 10 до 15 тысяч грн за тонну кислорода, такие данные видны с сайта закупок. Причина – два завода остановили работу на короткий срок, у одного поставщика были неисправности и он не мог довозить кислород в больницы. Поэтому в больницах возникла нехватка кислорода, однако в Министерстве уверяют, что проблема решена и кислород будет доставлен в те заведения, где его остаток незначителен.



Как сообщал портал "Комментарии", главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о ревакцинации от коронавируса. По его словам, скорее всего, украинцам придется прививаться от вируса каждый год.

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