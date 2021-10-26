logo
Русский Українська

BTC/USD

62353.29

ETH/USD

4193.37

LTC/USD

195.10

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Рекорд смертности от COVID-19 за сутки: о каких цифрах идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Рекорд смертности от COVID-19 за сутки: о каких цифрах идет речь

В "красную" зону могут попасть еще несколько областей

сегодня, 09:35
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

По состоянию на 26 октября в Украине зафиксировали больше всего летальных исходов за весь период пандемии с 2020 года, так называемый антирекорд. Об этом сообщает УНИАН.

Рекорд смертности от COVID-19 за сутки: о каких цифрах идет речь

Локдаун будет, если все области станут "красными", фото из открытых источников

Итак, за последние сутки зафиксировано новых больных 19120, из этого количества инфицировались 1414 детей, 338 работников медицинских учреждений. В областях госпитализировали – 2 939 человек, умерло в течение суток 734 человека. Выздоровевших и выписавшихся из больницы – 9 738 человек.

Больше всего инфицировалось людей в течение суток в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222), Львовской (1104) областях и в столице – г. Киеве (1135). На "втором" месте – Донецкая (1015), Полтавская (889), Ровенская (738). Меньше всего заболело в Кировоградской области — 40 человек за сутки.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в ближайшее время соберутся члены комиссии ТЭБ и ЧС для определения новых зон по показателям. Предварительно в красную зону могут попасть еще пять областей. Всего "красными" станут 13 областей. Локдаун будет, если все области станут "красными".

Сейчас Украина покупает кислород в Польше из-за технических проблем. Цена варьируется от 10 до 15 тысяч грн за тонну кислорода, такие данные видны с сайта закупок. Причина – два завода остановили работу на короткий срок, у одного поставщика были неисправности и он не мог довозить кислород в больницы. Поэтому в больницах возникла нехватка кислорода, однако в Министерстве уверяют, что проблема решена и кислород будет доставлен в те заведения, где его остаток незначителен.

Как сообщал портал "Комментарии", главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о ревакцинации от коронавируса. По его словам, скорее всего, украинцам придется прививаться от вируса каждый год.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/health/country/v-ukrajini-za-dobu-vid-koronavirusu-pomerla-rekordna-kilkist-lyudey-novini-ukrajini-11588338.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!