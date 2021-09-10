В Житомире водитель переехал трехлетнюю девочку на автостоянке: что известно о состоянии ребенка

Молодой водитель тяжело травмировал трехлетнюю малышку просто на стоянке возле большого супермаркета в городе Житомире. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирщины.

Место ДТП (фото: полиция Житомирской области)

Авария произошла в прошлый четверг, 9 сентября, уже после обеда. 19-летний водитель иномарки, сдавая назад, не увидел маленькую житомирянку, которая стояла за авто и наехал на нее.

Малышка получила тяжелые травмы и сейчас находится на лечении в областной детской больнице, куда ее завезли обеспокоенные родители.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии и одновременно открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Житомирской области пассажирский автобус врезался в автовоз. В Житомирской области ночью произошло страшное ДТП. На дороге пассажирский автобус врезался в автовоз. В результате аварии пострадали 11 человек, один человек погиб. Об этом сообщает полиция Житомирской области. В сообщении отмечается, что ДТП произошло возле села Стрибожи, на 177 км автомобильной дороги "Киев-Чоп". Правоохранители выяснили, что водитель автобуса Neoplan, который ехал из Польши в Мариуполь, врезался в автовоз. В результате транспортное средство загорелось. В нем было 25 пассажиров, которые являются гражданами Украины. Во время столкновения погиб водитель, который на тот момент отдыхал. Известно, что в ДТП пострадали 11 человек, медики оказали им помощь. В полиции уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК. Сейчас ведется расследование.

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