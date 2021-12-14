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В Закарпатской области отремонтировали самый большой путепровод: как он выглядит после реконструкции (ФОТО)

Путепровод на Закарпатье был построен в начале 80-х годов

сегодня, 20:55
Автор:

Лиля Воробьева
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В Закарпатской области в районе населенного пункта Батево завершена реконструкция одного из крупнейших путепроводов, принадлежащего трассе М-25 КПП "Соломоново" — Большая Добронь — Яноши". Этот объект восстановлен через финансирование из президентской программы Владимира Зеленского "Большая стройка" впервые со времен его строительства. Об этом сообщает "Укравтодор".

В Закарпатской области отремонтировали самый большой путепровод: как он выглядит после реконструкции (ФОТО)

Путепровод возобновили в рамках "Большого строительства" (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, 312 метров этого дорожного сооружения, возведенного над железнодорожным узлом, ремонтировали, приступив к работе еще весной. Здесь 10 метров проезжей части и есть тротуары с двух сторон.

Путепровод был возведен в начале 80-х годов прошлого века по линии украинско-венгерской границы. Чтобы укрепить надежность конструкции, работники дорожной службы произвели замену монолитных бетонных плит и арматурной сетки.

Здесь также восстановили крепкое металлическое оцинкованное ограждение и перила. Оборудовали водоотвод, гидроизоляцию и надежно обустроенные деформационные швы.

В Закарпатской области отремонтировали самый большой путепровод: как он выглядит после реконструкции (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что около Кропивницкого откроется для проезда отремонтированный 150-метровый мост. В канун Нового года, 17 декабря неподалеку от областного центра Кировоградской области – города Кропивницкий будет запущен в эксплуатацию для проезда автотранспорта обновленный 150-метровый мост. Искусственная постройка была закрыта на ремонт летом, все дорожные работы по восстановлению путепровода проводятся в рамках президентской программы, которую представил Владимир Зеленский "Большое строительство". По обнародованной информации, новое сооружение относится к категории — большие и 4 месяца находилась в состоянии "ограниченно работоспособная".


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Источник: https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/4117282088371677
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