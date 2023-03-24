В ЮАР признали, что не знают, как поступить с Путиным, если он прилетит на саммит БРИКС

Правительство Южно-Африканской Республики получает юридические консультации по поводу того, как поступить с ордером Международного уголовного суда на арест российского президента Владимира Путина в случае, если он согласиться принять участие в саммите БРИКС в августе этого года. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Южная Африка входит в перечень тех стран, которые подписали Римский статут, учредивший МУС. Следовательно, она обязана исполнить приказ об аресте Владимира Путина.

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"Мы ждем уточненного юридического заключения по этому вопросу. Мы обеспокоены положением народа Украины. Мы хотели бы быть в таком положении, когда мы могли бы продолжать взаимодействовать с обеими странами, чтобы убедить их в необходимости мира", — заявила министр международных отношений и сотрудничества Наледи Пандор.

В то же время источники "Bloomberg" в МИД ЮАР заявили, что Претория вряд ли будет арестовывать какого-либо приезжающего главу государства. При этом они отметили, что правительство и правящий Африканский национальный конгресс внимательно изучают все варианты, чтобы избежать исполнения ордера на арест российского президента.

Южная Африка заняла нейтральную позицию в отношении войны России с Украиной. Позиция правительства вызвала осуждение со стороны некоторых крупнейших торговых партнеров страны, включая США и Европейский Союз, а также некоторых крупнейших банков страны.

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