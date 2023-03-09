В Японии зачали ребенка от двух отцов: результат уже удивил весь мир

Пока в Украине ломают копья по теме легализации однополого партнерства, в Японии пошли дальше и зачали ребенка от двух отцов. Эксперимент проводили на мышах, но все же его результат оказался более, чем удивительным. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм пишет известный в Украине политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский.

Эксперимент в Японии. Фото: из открытых источников

Ученым из университета Осаки создали семь мышей с двумя биологическими родителями-самцами, используя клетки кожи одного из них для формирования жизнеспособной яйцеклетки, а второго – для оплодотворения.

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"Если совсем грубо говорить, то мужчина – пара XY хромосом, а женщина – XX. Учёные продублировали X-хромосому самца и создали клетки с двумя Х, которые превратили в яйцеклетки, после чего оплодотворили. Это первый случай создания здоровых млекопитающих из мужских клеток", – отметил Денис Гороховский.

Он добавляет, сами детёныши выглядели здоровыми, имели нормальную продолжительность жизни и, повзрослев, давали потомство. Руководитель исследования сказал, что в течение следующего десятилетия данный метод может быть использован у людей. В то же время, ученые заявили, что необходимо провести гораздо больше исследований и учесть этические соображения, прежде чем переходить к опытам с людьми.

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