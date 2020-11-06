В Японии продали ящик мандаринов за 9 тысяч долларов: в чем секрет

Да, оказывается, что возможно даже такое: на одном из японских рынков продали ящик мандаринов за просто невероятную сумму – миллион иен (или почти 10 тысяч долларов). Все дело в особенном сорте фруктов, которые прославились своей тонкой кожурой и приятным пряным вкусом.

В Японии продали ящик мандаринов за 9 тысяч долларов. Фото: unsplash

Так, сорт называется "Соцума" и продавцы убеждают в том, что мандарины буквально "тают во рту".

"Они созревают под тремя солнцами — тем, что в небе, солнечным светом, отраженным от моря и отраженным светом от каменных стен террасных полей", — рассказывает представитель компании Hinomaru Шин Асай.

Но самое удивительное во всей этой истории то, что обычная цена этих мандаринов составляет 8 тысяч иен (что равно 77 долларам). А продать их в этот раз за такую рекордно большую сумму удалось благодаря тому, что это только начало их сезона. Стоит отметить, что любитель необычного сорта мандаринов, который не пожалел денег, не захотел называть своего имени.

Напомним, в Шотландии ищут человека, который будет пробовать сладости. Border Biscuits сообщила, что им срочно нужен человек, который готов стать дегустатором их сладостей. Заработной платой они его точно не обидят, ведь она составляет 52 тысячи долларов за год (что равно почти 1,4 миллиона гривен). В обязанности работника будет входить дегустация новых видов десертов и сладостей, которым тот потом должен выставить оценку.



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