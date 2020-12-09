В январе, но не второго: стало известно, когда могут усилить карантин в Украине

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Таисия Ерохина
Карантин в
Украине могут усилить сразу после Рождества — с 8 по 25 января. Документ
постановления Кабинета министров обнародовал "Левый берег". Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Предварительно сообщается, что Кабмин введет жесткий карантин в Украине с 8 по 25 января. Кроме того, карантин, который действует сейчас в стране, могут продлить до 28 февраля 2021 года. Также с 11 по 21 января рекомендуется всем перейти на дистанционной режим работы.
На период локдауна будет запрещено:
- Посещать учебные заведения, кроме спецзаведений и садиков.
- Работа общепитов, кроме еды на вынос и доставку. В гостиницах рестораны должны быть закрыты с 23:00 до 6:00.
- Работа ТРЦ, кроме магазинов с товарами первой необходимости.
- Работа развлекательных заведений, салонов красоты, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров.
- Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.
- Работа рынков.
При этом, разрешат проводить съемки фильмов. И пока что не планируют ограничивать работу общественного транспорта.
Отмечается, что окончательное решение правительство примет во второй половине дня сегодня, 9 декабря.
Напомним, с точки зрения эпидемиологии или статистики, которая сейчас есть в Украине, локдаун неизбежен. Такое мнение высказал и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин. По его словам, Украине необходим как минимум трехнедельный карантин.
Как ранее сообщалось, в Минздраве рассказали, какие рассматриваются сценарии усиления карантина в Украине. Так, отдельные рекомендации планируются для общественного транспорта и праздничных ярмарок. Известно, что от идеи ограничения работы транспорта до 19:00 отказались.
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Борис
сегодня, 11:30
я не против локдауна на 3 недели но только в том случае если будут закрыты не только рынки а и все супермаркеты я не могу понять чем отличается продуктовый рынок от АТБ 33 квадрата где завезли контейнер сардины и продолжат торговать?