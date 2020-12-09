В январе, но не второго: стало известно, когда могут усилить карантин в Украине

Карантин в Украине могут усилить сразу после Рождества — с 8 по 25 января. Документ постановления Кабинета министров обнародовал "Левый берег". Фото из открытых источников

Предварительно сообщается, что Кабмин введет жесткий карантин в Украине с 8 по 25 января. Кроме того, карантин, который действует сейчас в стране, могут продлить до 28 февраля 2021 года. Также с 11 по 21 января рекомендуется всем перейти на дистанционной режим работы.

На период локдауна будет запрещено:

- Посещать учебные заведения, кроме спецзаведений и садиков.

- Работа общепитов, кроме еды на вынос и доставку. В гостиницах рестораны должны быть закрыты с 23:00 до 6:00.

- Работа ТРЦ, кроме магазинов с товарами первой необходимости.

- Работа развлекательных заведений, салонов красоты, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров.

- Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.

- Работа рынков.

При этом, разрешат проводить съемки фильмов. И пока что не планируют ограничивать работу общественного транспорта.

Отмечается, что окончательное решение правительство примет во второй половине дня сегодня, 9 декабря.





Напомним, с точки зрения эпидемиологии или статистики, которая сейчас есть в Украине, локдаун неизбежен. Такое мнение высказал и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин. По его словам, Украине необходим как минимум трехнедельный карантин.

Как ранее сообщалось, в Минздраве рассказали, какие рассматриваются сценарии усиления карантина в Украине. Так, отдельные рекомендации планируются для общественного транспорта и праздничных ярмарок. Известно, что от идеи ограничения работы транспорта до 19:00 отказались.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!