В Минздраве сообщили, какие рассматриваются сценарии усиления карантина в Украине

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Таисия Ерохина
Об окончательных правилах усиления карантина в Украине станет известно, когда правительство согласует даты. Сейчас обсуждается несколько сценариев нового локдауна. Об этом заявил и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в интервью "Лига".
Фото из открытых источников
По словам Кузина, обсуждались такие варианты усиления карантинных мероприятий в стране.
Первый сценарий предполагает остановку развлекательных заведений, дискотек, аренду залов под корпоративы или праздника. А также закрытие учебных заведений и прекращение работы спортзалов за исключением занятий, которые можно проводить на улице. Под запретом все массовые скопления, выставки, концерты и тому подобное.
Дискуссия продолжалась относительно общественного транспорта. От идеи ограничения его работы до 19:00 отказались.
Такие же правила будут требовать соблюдать в кинотеатрах, магазинах непродовольственной торговли, заведениях питания, которые будут работать на вынос или с доставкой. Салонам красоты или парикмахерским будет разрешено работать только по предварительной записи.
Кроме того, дополнительные разъяснения или точечные рекомендации планировали разработать для зимних курортов. Отдельные рекомендации должны принять и для рождественских ярмарок.
Напомним, усилить карантинные мероприятия в Украине могут не в конце декабря, а уже с первых дней будущего года. О том, что может измениться в январе, рассказал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.
Как сообщалось, врач рассказал, когда вероятен пик коронавируса в Украине.
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