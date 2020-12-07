В Минздраве сообщили, какие рассматриваются сценарии усиления карантина в Украине

Об окончательных правилах усиления карантина в Украине станет известно, когда правительство согласует даты. Сейчас обсуждается несколько сценариев нового локдауна. Об этом заявил и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в интервью "Лига".

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По словам Кузина, обсуждались такие варианты усиления карантинных мероприятий в стране.

Первый сценарий предполагает остановку развлекательных заведений, дискотек, аренду залов под корпоративы или праздника. А также закрытие учебных заведений и прекращение работы спортзалов за исключением занятий, которые можно проводить на улице. Под запретом все массовые скопления, выставки, концерты и тому подобное.

Дискуссия продолжалась относительно общественного транспорта. От идеи ограничения его работы до 19:00 отказались.

"Скорее всего, окончательное решение будет таким, что общественный транспорт продолжает работу, но со строгим соблюдением карантинных правил: маски, ограничение количества людей в салоне", — отметил Кузин.

Такие же правила будут требовать соблюдать в кинотеатрах, магазинах непродовольственной торговли, заведениях питания, которые будут работать на вынос или с доставкой. Салонам красоты или парикмахерским будет разрешено работать только по предварительной записи.

Кроме того, дополнительные разъяснения или точечные рекомендации планировали разработать для зимних курортов. Отдельные рекомендации должны принять и для рождественских ярмарок.

"Планировалось, что они будут работать как магазины без питания или с предварительно упакованной едой и расстоянием между точками продаж, чтобы не было скопления", — отметил глава ЦОЗ.

Напомним, усилить карантинные мероприятия в Украине могут не в конце декабря, а уже с первых дней будущего года. О том, что может измениться в январе, рассказал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

Как сообщалось, врач рассказал, когда вероятен пик коронавируса в Украине.

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