kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.12.2020

BTC/USD

19129.51

ETH/USD

593.55

LTC/USD

83.29

НБУ 07.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.55

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Минздраве сообщили, какие рассматриваются сценарии усиления карантина в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минздраве сообщили, какие рассматриваются сценарии усиления карантина в Украине

Отдельные рекомендации планируются для общественного транспорта и праздничных ярмарок

сегодня, 16:14
Автор:

Таисия Ерохина

Об окончательных правилах усиления карантина в Украине станет известно, когда правительство согласует даты. Сейчас обсуждается несколько сценариев нового локдауна. Об этом заявил и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в интервью "Лига".

В Минздраве сообщили, какие рассматриваются сценарии усиления карантина в Украине

Фото из открытых источников

По словам Кузина, обсуждались такие варианты усиления карантинных мероприятий в стране.

Первый сценарий предполагает остановку развлекательных заведений, дискотек, аренду залов под корпоративы или праздника. А также закрытие учебных заведений и прекращение работы спортзалов за исключением занятий, которые можно проводить на улице. Под запретом все массовые скопления, выставки, концерты и тому подобное.

Дискуссия продолжалась относительно общественного транспорта. От идеи ограничения его работы до 19:00 отказались.

"Скорее всего, окончательное решение будет таким, что общественный транспорт продолжает работу, но со строгим соблюдением карантинных правил: маски, ограничение количества людей в салоне", — отметил Кузин.

Такие же правила будут требовать соблюдать в кинотеатрах, магазинах непродовольственной торговли, заведениях питания, которые будут работать на вынос или с доставкой. Салонам красоты или парикмахерским будет разрешено работать только по предварительной записи.

Кроме того, дополнительные разъяснения или точечные рекомендации планировали разработать для зимних курортов. Отдельные рекомендации должны принять и для рождественских ярмарок.

"Планировалось, что они будут работать как магазины без питания или с предварительно упакованной едой и расстоянием между точками продаж, чтобы не было скопления", — отметил глава ЦОЗ.

Напомним, усилить карантинные мероприятия в Украине могут не в конце декабря, а уже с первых дней будущего года. О том, что может измениться в январе, рассказал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

Как сообщалось, врач рассказал, когда вероятен пик коронавируса в Украине.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://life.liga.net/poyasnennya/interview/lokdaun-vaktsina-ot-kovida-i-prazdnichnye-yarmarki-16-voprosov-k-tsentru-zdorovya-minzdrava
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ