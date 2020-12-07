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Украине нужен как минимум трехнедельный карантин - ЦОЗ

Глава Центра общественного здоровья сообщил, когда ожидается пик коронавируса в Украине

сегодня, 17:53
Автор:

Таисия Ерохина

С точки зрения эпидемиологии или статистики, которая сейчас есть в Украине, локдаун неизбежен. Такое мнение высказал и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в интервью "Лига".

Украине нужен как минимум трехнедельный карантин - ЦОЗ

Фото из открытых источников

По расчетам, говорит Кузин, пиковые периоды заболеваемости придутся на середину января и продлятся примерно до середины февраля. Различные математические модели, в том числе международные, предусматривают природной спад коронавируса не раньше февраля следующего года.

"Данные международных исследований говорят, что нужен как минимум трехнедельный карантин. Тогда можем рассчитывать — в условиях его соблюдения — минимум на минус 80% случаев заболевания ежедневно", — рассказал глава ЦОЗ.

В случае двухнедельного карантина или еще более короткого, по словам Кузина, эффективность ограничительных мер снизится на 20-40% случаев заболевания ежедневно.

Эксперт отметил, что наша медицинская система, по подсчетам, спокойно проходит новогодние праздники, и коллапса до 7-10 января не ожидается.

"Скорее всего, в этом году будем пользоваться ограничениями оранжевой зоны, и после нового года — более жесткие ограничения", — резюмировал Кузин.

Как сообщалось, в Минздраве объяснили, какие рассматриваются сценарии усиления карантина в Украине, будет ли работать общественный транспорт, все магазины, салоны красоты и проводиться праздничные ярмарки и концерты.

Также портал "Комментарии" писал, что о вероятности введения новых карантинных мероприятий с начала 2021 года официально заговорили в Кабинет министров Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, какие правила карантина могут установить в январе.


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Источник: https://life.liga.net/poyasnennya/interview/lokdaun-vaktsina-ot-kovida-i-prazdnichnye-yarmarki-16-voprosov-k-tsentru-zdorovya-minzdrava
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