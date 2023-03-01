В ВСУ рассказали, есть ли уже угроза из Приднестровья

Украинские защитники не исключают провокации и обстрелы границы со стороны непризнанного Приднестровья. Однако на сегодняшний день угрозы для открытия второго фронта нет. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

Пограничники. Фото: из открытых источников

Спикер Сил обороны юга отметила, что ситуация на границе с Молдовой полностью контролируемая ВСУ. Пограничники наблюдают за ситуацией в районе непризнанного Приднестровья и готовы реагировать на угрозы.

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"Пока они не критичны (Ред. – угрозы со стороны Приднестровья). Мы говорим о вероятной активности диверсионных и диверсионно-разведывательных групп, или каких-то провокаций типа обстрела государственной границы. Они не исключены, но мы пристально наблюдаем. Пока активности с той стороны границы нет", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, находящиеся на территории Приднестровья российские войска недостаточны, чтобы открыть второй фронт. Оккупантам для таких действий требуется поддержка, однако географически они ее получить не могут.

Наталия Гуменюк отметила, что обвинения врага о возможных "провокациях" — это ИПСО, которые предназначены больше для Молдовы, чтобы расшатать ситуацию внутри страны.

Отметим, всё более неспокойной становится ситуация вокруг Молдовы. В течение февраля появилась информация, что РФ готовила там переворот, а официальный Кишинев вновь настаивал на демилитаризации Приднестровья. А 27 февраля стало известно, что из-за угрозы безопасности один из крупнейших лоукостеров Wizz Air прекращает с 14 марта полеты в Молдову. Что происходит на том направлении – и как это может отразиться на ходе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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