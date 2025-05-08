В ВР заявили, что соглашение с США о недрах содержит упоминания о поставках оружия

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Slava Kot
8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами. Как заявил народный депутат "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, у соглашения есть упоминания о поставках оружия от США.
США могут начать отправлять оружие в Украину. Фото из открытых источников
Николай Княжицкий заявил, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США не содержит пунктов о гарантиях безопасности, как на этом ранее настаивал президент, однако в нем предусмотрена возможность Соединенных Штатов предоставлять оружие.
По его словам, соглашение о недрах "не несет каких-либо опасностей". Однако народный депутат подчеркнул, что в документе, ратифицированном Верховной Радой, еще не были учтены технические моменты по управлению совместным украинско-американским фондом.
Согласно соглашению, США могут наполнять инвестиционный фон за счет поставок оружия в Украину.
После прихода Трампа в Белый дом США не предоставили ни один новый пакет помощи Украине. В настоящее время из Соединенных Штатов поступает помощь, выделенная при Байдене.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Дмитрий Шмыгаль назвал преимущества соглашения о полезных ископаемых.
Также "Комментарии" писали о результатах опроса КМИС, который показал отношение украинцев к соглашению о недрах между Украиной и США. Почти половина респондентов ожидает положительных последствий Украины от этого договора. Каждый пятый считает, что сделка может быть отрицательной.
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