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В ВР заявили, что соглашение с США о недрах содержит упоминания о поставках оружия

США могут начать поставлять оружие Украине в рамках соглашения о полезных ископаемых.

сегодня, 17:15
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Slava Kot

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами. Как заявил народный депутат "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, у соглашения есть упоминания о поставках оружия от США.

В ВР заявили, что соглашение с США о недрах содержит упоминания о поставках оружия

США могут начать отправлять оружие в Украину. Фото из открытых источников

Николай Княжицкий заявил, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США не содержит пунктов о гарантиях безопасности, как на этом ранее настаивал президент, однако в нем предусмотрена возможность Соединенных Штатов предоставлять оружие.

"Соглашение, безусловно, в это время нужно. Несмотря на то, что там нет упоминаний о безопасности, там есть упоминание о поставках оружия. Для нас это очень важно, потому что мы переживали, что Соединенные Штаты ни на каких условиях, даже продавать нам оружие не будут. Такие варианты рассматривались. То, что здесь это упоминание есть, это очень положительно", — сказал Княжицкий в комментарии телеканалу "Эспрессо".

По его словам, соглашение о недрах "не несет каких-либо опасностей". Однако народный депутат подчеркнул, что в документе, ратифицированном Верховной Радой, еще не были учтены технические моменты по управлению совместным украинско-американским фондом.

Согласно соглашению, США могут наполнять инвестиционный фон за счет поставок оружия в Украину.

После прихода Трампа в Белый дом США не предоставили ни один новый пакет помощи Украине. В настоящее время из Соединенных Штатов поступает помощь, выделенная при Байдене.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Дмитрий Шмыгаль назвал преимущества соглашения о полезных ископаемых.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса КМИС, который показал отношение украинцев к соглашению о недрах между Украиной и США. Почти половина респондентов ожидает положительных последствий Украины от этого договора. Каждый пятый считает, что сделка может быть отрицательной.



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