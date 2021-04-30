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В ВР планируют принять закон о подаче воды в Крым

Депутаты хотят запретить поставку воды в Крым на законодательном уровне

30 апреля 2021, 13:04
Автор:

Данило Матюха

23 народных депутата внесли в Верховную Раду Украины законопроект, который запрещает поставки питьевой воды на территорию временно оккупированного Крыма. Об этом говорится на сайте ВР.

В ВР планируют принять закон о подаче воды в Крым

Вода в Крым - фото из открытых источников

Документ зарегистрировано 23 апреля с подачи депутатов от "Голоса", "Европейской Солидарности" и группы "Доверие". Народные избранники имеют цель внести изменения в закон об осуществлении экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины и дополнить его новыми нормами.

В частности, предлагается прекратить поставки и забор воды из водных объектов Украины с целью дальнейшей транспортации на территорию СЭЗ "Крым". По замыслу депутатов, такое ограничение должно действовать до полного завершения режима временной оккупации территории полуострова.

Напомним, что в апреле 2021 Российская оккупационная администрация в Крыму провела проектные работы для разведки источников пресной воды под дном Азовского моря. Однако качество этой воды пока не известно, а результаты ее исследования обнародуют только в июне.

Напомним, что до 2014 года основным источником подачи воды в Крым был Северо-Крымский канал, а забор воды осуществлялся с Каховского водохранилища. Недавно, 25 апреля, бывший премьер-министр АР Крым, глава Консультативного совета по делам войны при президенте Украины и советник председателя Офиса президента Украины Сергей Куницын, по данным некоторых СМИ, чуть ли не в открытую агитировал за подачу воды в Крым, предлагая национализировать северо-Крымский канал, по которому до 2014 года осуществлялось водоснабжения Крыма с материковой части Украины. Он также называл вопрос подачи воды в Крым — джокером в рукаве Киева.

Также стало известно, что более 119 га заповедной зоны памятника природы полуострова Меганом в Крыму лишили охранного статуса и без торгов отдали под застройку.


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Источник: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71753
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