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Кремль нашел потенциальный источник пресной воды для оккупированного Крыма

Оккупанты планируют найти питьевую воду для крымчан под дном Азовского моря

27 апреля 2021, 11:50
Автор:

Данило Матюха

Российская оккупационная администрация в Крыму провела проектные работы для разведки источников пресной воды под дном Азовского моря. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Кремль нашел потенциальный источник пресной воды для оккупированного Крыма

Азовское море - фото: Дмитрий Чичера

По его словам, под шлейфом Азовского моря могут находиться зоны прарусел Дона, реки Кубань и значительные объемы питьевой воды. Бурение первых скважин оккупационная власть планирует провести в апреле 2021 года.

Однако так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что качество этой воды пока не известно, а результаты ее исследования  обнародуют лишь в июне.

Напомним, что до 2014 основным источником подачи воды в Крым был Северо-Крымский канал с забором воды из Каховского водохранилища. А недавно, 25 апреля, бывший премьер-министр АР Крым, глава Консультативного совета по делам войны при президенте Украины, советник председателя Офиса президента Украины Сергей Куницын, по данным некоторых СМИ, чуть ли не в открытую агитировал за подачу воды в Крым, предлагая национализировать Северо-Крымский канал, по которому до 2014 года осуществлялось водоснабжения Крыма с материковой части Украины. Он также называл вопрос подачи воды в Крым — джокером в рукаве Киева.

Также стало известно, что более 119 га заповедной зоны памятника природы полуострова Меганом в Крыму лишили охранного статуса и без торгов отдали под застройку.

Ранее "Комментарии" сообщали, каким образом Украина может ответить на внезапную атаку России со стороны Крымского полуострова. В правительстве считают, что армии РФ понадобится куда больше бойцов, чем она имеет сейчас. Подробности ищите в нашем материале.



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Источник: https://ria.ru/20210426/krym-1730007470.html
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