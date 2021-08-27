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Главная Новости Общество события В Волынской области мужчина напал на 63-летнюю женщину: побил ружьем и изнасиловал
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В Волынской области мужчина напал на 63-летнюю женщину: побил ружьем и изнасиловал

подозреваемого арестовали

27 августа 2021, 23:50
Автор:

Лиля Воробьева

На Волыни в одном из населенных пунктов Луцкого района 36-летний извращенец избил ружьем вдвое старшую за себя бабушку и еще и изнасиловал ее. О досадном инциденте сообщает прокуратура Волынской области.

В Волынской области мужчина напал на 63-летнюю женщину: побил ружьем и изнасиловал

Сейчас мужчина находится за решеткой (фото из открытых источников)

Насилие имело место 21 августа, за селом, на берегу реки.

Ранее судимый молодой человек угрожал пожилой женщине, несколько раз нанес своей жертве удары прикладом ружья, а затем совершил сексуальное насилие.

Сейчас преступника, который совершил изнасилование, задержано. Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 153 Уголовного кодекса Украины. За издевательство над женщиной и сексуальное насилие подозреваемый может получить 5 лет лишения свободы.

По решению суда извращенец взят под стражу на 60 дней. Следствие по этому преступлением продолжается.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что злоумышленник изнасиловал несовершеннолетнюю на глазах у ее бабушки. В Николаевской области 20-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. 15-летняя девушка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и рассказала об изнасиловании. Как стало известно, 20-летний бывший возлюбленный девушки рано утром пробрался в ее дом, где она находилась со своей бабушкой. Угрожая ножом, злоумышленник связал и изнасиловал свою жертву. Бабушку пострадавшей он угрозами заставил молчать. Во время того, как к ним домой пришли общие знакомые, потерпевшей удалось вырваться и вызвать полицию. Однако правонарушитель скрылся с места преступления. Правоохранителям удалось установить местонахождение подозреваемого. Он был задержан и доставлен в отделение полиции.


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Источник: https://vol.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=302674
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