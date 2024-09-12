В военных вузах недобор, потому что туда заманивают котлетами: в ВР настаивают на переменах

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Ткачик Олеся
Во всех военных университетах в Украине недобор студентов, потому что молодежь не хочет получать военное образование, заявил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, главная причина в том, что якобы военный вуз – это "тюрьма"
Украинская армия
По его словам, в вузы пытаются привлечь возможность полного обеспечения государством. Однако, говорит нардеп, смешно считать, что в 2024 году можно привлечь молодого человека, тем более талантливого, обещания предоставить бесплатные котлеты и картофельное пюре.
В такой ситуации, говорит нардеп, необходимо либо менять сами университеты, предоставлять больше свободы и возможность получить гражданское образование, либо изменить подход к присвоению офицерского звания.
Гончаренко говорит, что государство вкладывает огромные средства в государственный заказ. Но часто после выхода из университетов студенты не могут найти работу по специальности и начинают искать работу в обслуживающих областях.
По его словам, почему-то украинцы не выбирают карьеру в армии, хотя, например, бариста получает в регионе до 15 тыс. гривен, а младший лейтенант в ВСУ получает в районе 25 тыс. гривен. Плюс разные выплаты, льготы, оздоровительные, деньги на съем жилья и возможность в будущем получить жилье. Плюс большая карьерная лестница — если вы талантливы, то достаточно быстро пройдете путь от младшего лейтенанта до высших офицерских званий и должностей, и пропорционально увеличивается денежное обеспечение, говорит Гончаренко.
По его мнению, таким образом можно "ловить" многие молодые специалисты, которые не знают, что делать в жизни и направлять их в ВСУ и извлекать из этого пользу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о факторах, влияющих на выбор высшего образования в Украине.
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