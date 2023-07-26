В Венгрии хотят видеть Россию на Олимпиаде – говорят, что это приблизит мир в Украине

Несмотря на критику Венгрия продолжает лоббировать интересы Москвы на международной арене. Так министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто решил поделиться собственным мнением о "миротворческой силе" спорта и том, как это связано с полномасштабной войной России против Украины. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Сийярто изложил у себя в Facebook.

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Глава МИД Венгрии рассказал, что он провел переговоры с вице-президентом Международного олимпийского комитета Сэром Мианом. По словам Сийярто, на встрече подымались две важные темы. Первая – спорт должен не разделять, а объединять людей, помогать устанавливать мир в разного рода конфликтах. Вторая тема – спорт и геополитика несопоставимы, их нужно четко разделить.

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"Полностью инклюзивная Олимпиада могла бы стать большой помощью в мирном разрешении военных конфликтов, в частности войны в Украине", – написал Сийярто.

Далее венгерский дипломат в духе российской пропаганды заявил, что он того, что Россия не будет представлена на Олимпиаде проиграет не власть, а обычные спортсмены, которые отдали всю свою жизнь спорту и теперь могут потерять карьеру, потеряв всякий смысл продолжать заниматься спортом.

"Олимпиада должна быть не о политике, а о спорте и спортсменах, Олимпиада имеет настоящую миротворческую миссию", – уверен министр иностранных дел Венгрии.

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