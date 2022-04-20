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В Великобритании озвучили прогноз, сколько может продлиться наступление на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин стремится к какой-то победе "независимо от человеческой стоимости"

сегодня, 07:27
Автор:

Кравцев Сергей
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Атаковать на востоке Украины, пытаясь захватить весь Донбасс, российские войска могут на протяжении "нескольких месяцев". Как передает издание "Комментарии", такой прогноз высказал высокопоставленный чиновник по нацбезопасности Великобритании, пишет рейтинговое издание "Independent".

В Великобритании озвучили прогноз, сколько может продлиться наступление на Донбассе

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Чиновник высказал свои опасения на этот счет премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Позже в правительстве Великобритании заявили, что позиция Украины есть "опасной", поскольку официальная Москва намерена ближайшим временем добыть хотя бы какую-то победу и цена этой "победы" для Владимира Путина не играет никакой роли. Это в очередной раз стало понятно после того, как российские войска пошли в наступление на Донбассе и населенный пункт Кременная, ранее контролируемый ВСУ, теперь оказался под контролем России.

В Британии отмечают, что взятие под контроль Кременной приближает россиян к еще одной заветной цели – боев за Славянск, который уже в 2014-м году был под контролем российских военных. Тогда этот город был в оккупации около двух месяцев.

Читайте на портале "Комментарии" — в Офисе президента рассказали, почему переговоры с Россией о прекращении войны зашли в тупик и фактически заморожены.

Также издание "Комментарии" сообщало — Европейский Союз готовится отказаться от российской нефти. Пока нет единого мнения внутри Евросоюза вопрос будет лично продвигать президент Франции Эммануэль Макрон. Французский президент уже заявил, что Франция готова отказаться от российского газа одной из первых.



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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-latest-news-breaking-today-russia-b2060719.html
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