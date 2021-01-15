В университете им. Драгоманова против возвращения скандального Исаенко

Бывший директор Института переподготовки и повышения квалификации Национального педагогического университет имени Драгоманова Владимир Исаенко, по данным СМИ и студенческих телеграм-каналов, решил вернуться на работу в высшее учебное заведение. Однако, в самом университете Драгоманова возвращению кадра не рады:

Владимир Исаенко - фото из открытых источников

“Мы не ждем его возвращения. И нет у меня такой информации. Но даже если у него есть желание, это ничего не значит. Насколько мне известно, у Исаенко уголовные дела, аресты имущества, и в целом, мягко говоря, репутация скандальная после всего того, что он творил в НАУ (Национальный авиационный университет, – ред)”, – неофициально прокомментировал информацию один из представителей администрации педвуза.

По данным СМИ, официально в пресс-службе университета имени Драгоманова заявили, что отвечать на вопросы об Исаенко – не уполномочены, но обещали помочь получить информацию, в случае подачи письменного запроса.

В средствах массовой информации напомнили, что Владимир Исаенко – ставленник экс-министра образования Сергея Квита. После работы в университете имени Драгоманова, он стал и.о. ректора в НАУ. Тогда, первым делом, Исаенко вернул в авиационный вуз бывшего и.о Владимира Харченко, пойманного правоохранителями при получении взятки в размере 170 тыс. долларов.

Из НАУ Исаенко был уволен в октябре прошлого года. Впоследствии он даже пытался захватить вуз с помощью вооруженных “титушек”, за что полиция открыла в отношении него очередное уголовное производство.

Согласно данным издания, Исаенко также подозревается в фальсификации выборов ректора НАУ в 2018 году. Уголовное дело касательно тех событий расследуется уже третий год.





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