Экс-ректор НАУ Исаенко пытается заблокировать работу вуза – СМИ

Люди, которые находятся внутри одного из учебных корпусов Национального авиационного университета в Киеве, сегодня утром не допустили на рабочее место новое руководство вуза. Были применены слезоточивый газ, нескольких пострадавших забрала скорая. На место событий вызвали полицию. Об этом сообщают "Вести. Юа".

Сообщается, что блокировали вход в НАУ сотрудники личной охраны уволенного экс-ректора НАУ Владимира Исаенка и его личный водитель.

Сотрудники университета говорят, что по сути, происходит попытка рейдерского захват авиационного университета. Отмечается, что бывший руководитель Исаенко был уволен приказом кадровой комиссии МОН от 7 октября за коррупцию и другие серьезные нарушения в работе.









Так, Исаенко утратил статус ректора 23 октября. Новоназначенным и. о. ректора стал Римидас Хращевский, данные о чем опубликованы на официальном сайте университета. По данным СМИ, люди Исаенко всячески пытаются заблокировать работу вуза силовыми методами, а также посредством незаконных решений суда.

Вместе с тем, согласно данным госреестра Минюста, единственным легитимным руководителем НАУ является на сегодня Римидас Хращевский. Его назначение накануне поддержал Наблюдательный совет НАУ, который единогласно проголосовал за досрочное увольнение Исаенко.





Напомним, что среди причин увольнения Исаенко: ужасные условия проживания студентов во время летной практики, несоответствие образовательных программ действующим требованиям, шантаж студентов, игнорирование норм пожарной безопасности в общежитиях и учебных корпусах, а также обвинения в коррупции и мошенничестве.

В то же время, самого Гашко Исаенко ежемесячно премировал бюджетными деньгами университета в размере более 1000% к окладу.

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