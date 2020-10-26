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Под Харьковом избили битами экс-министра Украины

Швайка говорит, что голову пришлось зашивать в неотложке

сегодня, 10:28
Автор:

Елена Волкова

Под Харьковом сегодня произошло нападение на экс-нардепа от “Свободы” Игоря Швайку, который в 2014-м возглавлял Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Об этом сообщил сам политик в Facebook, подкрепив рассказ своей фотографией после инцидента. 

Под Харьковом избили битами экс-министра Украины

По словам Швайки, он находился на территории своего частного дома в Люботине. К участку подъехала машина, из нее вышли двое неизвестных — в масках и с битами, которыми и избили экс-министра. Швайка говорит, что голову пришлось зашивать в неотложке. Но с чем было связано нападение — не уточняет. 

Ранее “Комментарии” сообщали, что сын действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский прокомментировал отсутствие отца на публике во время предвыборной кампании и после голосования. В своем Instagram он сравнил выборы... с собачьей гонкой.


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