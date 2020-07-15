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В «Укрзализныце» рассказали, какие поезда курсируют во время карантина

Невзирая на карантин в Украине, сейчас на железной дороге курсирует 700 пригородных и 65 поездов дальнего следования

сегодня, 14:55
Автор:

Елена Волкова
В «Укрзализныце» рассказали, какие поезда курсируют во время карантина

"Укрзализныця" возобновила около 50% рейсов, которые были популярны до карантина. Невзирая на эпидемию в Украине, сейчас на железной дороге курсирует 700 пригородных и 65 поездов дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По словам и.о. председателя правления Ивана Юрика, железная дорога постепенно возвращается к тем объемам движения, которые были до карантина. Однако дальнейшее восстановление пассажирского движения зависит от эпидемической ситуации в стране. По словам Юрика, украинцы не должны забывать о правилах, которые действуют в период распространения коронавируса: на вокзалах и в поездах нужно обязательно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. 

В пресс-службе компании говорят, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку как перед рейсом, так и после него. Что же касается работников железной дороги, все они обеспечены масками, прошли инструктаж и медосмотр. 

Как ранее сообщали "Комментарии, "Укрзализныця" запустила дополнительные поезда в курортные города Украины. В июле начали курсировать 6 новых поездов в южные регионы страны.


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