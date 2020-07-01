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«Укрзализныця» запускает дополнительные поезда в южные регионы Украины

Поезда будут курсировать из Харькова, Львова, Ковеля и Хмельницкого

1 июля 2020, 22:12
Автор:

Татьяна Веремеева
«Укрзализныця» запускает дополнительные поезда в южные регионы Украины

АО "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда в курортные города Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, уже в июле начнут курсировать 6 новых поездов в южные регионы страны:

- №375/376 Харьков - Херсон будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля;
- №86/85 Львов - Новоалексеевка – с 5 июля из Львова и начиная с 6 июля из Новоалексеевки 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября – через день;
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка – из Ковеля с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевки – с 8 июля через день по четным;
- №110/109 Львов - Херсон – ежедневно из Львова начиная с 3 июля, из Херсона – с 4 июля;
- №261/262 Харьков - Бердянск – из Харькова начиная с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска – с 4 июля по 6 сентября по четным дням;
- №282/281 Хмельницкий - Геническ – с Хмельницкого через день с 8 июля, с Геническа через день с 9 июля.

Ранее "Комментарии" писали, что с 23 июня будут запущены 27 пригородных поездов регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", а с 24 июня – еще 23 поезда по филиалу "Южная железная дорога". Всего после 24 июня можно будет путешествовать по Украине на 583 пригородных поездах.


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