В "Укрзализныце" рассказали о новых правилах перевозок: как будут ездить пассажиры

"Укрзализныця", начиная с 21 октября, меняет свои правила относительно перевозок пассажиров в поездах. Теперь, чтобы совершить путешествие по железной дороге и занять свое место в купе поезда, нужно иметь не только билет, но и документ об осуществленной вакцинации, ПЦР-тест или экспресс-тест. Об этом во время пресс-конференции рассказал заведующий пассажирского отдела "УЗ" Александр Перцовский, пишет "УНИАН".

COVID-сертификат не потребуют у пассажиров в возрасте до 18 лет (фото из открытых источников)

Как он отметил, компания выполняя решения Кабмина, выписал новые условия для перевозок граждан.

Для поездки в "желтую" зону карантина украинцы должны показать документ о получении хотя бы одной прививки от коронавируса, для "красной" — сертификат, подтверждающий полную вакцинацию от ковида.

Если пассажир не имеет прививки, то должен иметь отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста, который действует 72 часа, учитывая время, когда вы садитесь в поезд. Он действует для всех карантинных зон.

По словам чиновника, теперь проводник кроме билета и паспорта, будет проверять наличие документов, обнародованных в постановлении Кабмина. Эти требования действительны для неблизкого железнодорожного перемещения. Пассажиров пригородного сообщения это не касается. Там все будет происходить в таком же режиме, как и было. Мы еще раз напоминаем, что для собственной безопасности и безопасности других пассажиров нужно носить маски и думать о своей ответственности.

Александр Перцовский также отметил, что "Укрзализныця" ведет переговоры с крупными лабораториями, чтобы они предоставляли услуги экспресс-тестов прямо на железнодорожных вокзалах. И чтобы цены на них были доступны для пассажиров.

Чиновник "УЗ" заверил, что новые правила не должны сократить объем пассажирооборота.

Он подытожил, что вынужденные ограничения не должны остановить железнодорожное сообщение. Компания, хочет так организовать эту волну ограничений, чтобы железнодорожный транспорт стал территорией безопасности. Чтобы украинцы могли передвигаться поездами и иметь уверенность, что здесь у них минимальные риски заражения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как в Украине будут осуществляться пассажирские перевозки во время карантина .

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