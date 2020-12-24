В Укргидрометцентре рассказали, ждать ли украинцам снега на Новый год

Считанные дни остаются до новогодней ночи. Многим украинцам с нелегким 2020 годом хочется поскорее попрощаться, а грядущий 2021 год встретить в атмосфере праздника и настоящей зимы. Какую же погоду прогнозируют синоптики на Новый год в Украине и главный вопрос – будет ли снег. Ответ дал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык в эфире одного из украинских телеканалов.

Фото из открытых источников

По его словам, ожидать в Украине 31 декабря снежной погоды большинству украинцев не стоит. Поскольку температура накануне Нового года, кроме восточных областей нашей страны, преимущественно, подымется выше нуля.

Кроме того, в большинстве регионах в новогоднюю ночь снега не прогнозируется. Но шанс насладиться зимней сказкой есть у жителей востока Украины – там снег может держаться, поскольку, по прогнозам, будет холодно.

В целом по Украине, отмечает синоптик, температура воздуха достигнет от 5 градусов мороза до 5 градусов тепла. По прогнозам, в западных регионах и на юге страны будет теплее, ночью столбик термометра опустится до нуля. Днем прогнозируются плюсовые значения температуры — до 5 градусов. В других областях температура будет составлять от 2 градусов мороза до 0. Холоднее всего на востоке Украины – там до 5 градусов мороза.

Напомним, в Украину идет смена воздушных масс, ожидается снег и дождь. Такой прогноз сделала синоптик. Известно, в каких регионах страны и когда возможны дожди, снег, мокрый снег и порывистый ветер.

Как сообщалось ранее, украинский народный синоптик спрогнозировал, какой может быть погода на Рождество в Украине.

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