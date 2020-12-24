В Укргидрометцентре рассказали, ждать ли украинцам снега на Новый год

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Таисия Ерохина
Считанные дни
остаются до новогодней ночи. Многим украинцам с нелегким 2020 годом хочется поскорее
попрощаться, а грядущий 2021 год встретить в атмосфере праздника и настоящей
зимы. Какую же погоду прогнозируют синоптики на Новый год в Украине и главный
вопрос – будет ли снег. Ответ дал синоптик Украинского гидрометеорологического центра
Владислав Билык в эфире одного из украинских телеканалов.
Фото из открытых источников
По его словам,
ожидать в Украине 31 декабря снежной погоды большинству украинцев не стоит.
Поскольку температура накануне Нового года, кроме восточных областей нашей
страны, преимущественно, подымется выше нуля.
Кроме того, в
большинстве регионах в новогоднюю ночь снега не прогнозируется. Но шанс насладиться
зимней сказкой есть у жителей востока Украины – там снег может держаться,
поскольку, по прогнозам, будет холодно.
В целом по
Украине, отмечает синоптик, температура воздуха достигнет от 5 градусов мороза
до 5 градусов тепла. По прогнозам, в западных регионах и на юге страны будет теплее,
ночью столбик термометра опустится до нуля. Днем прогнозируются плюсовые
значения температуры — до 5 градусов. В других областях температура будет
составлять от 2 градусов мороза до 0. Холоднее всего на востоке Украины – там до
5 градусов мороза.
Напомним, в Украину идет смена
воздушных масс, ожидается снег и дождь. Такой прогноз сделала синоптик.
Известно, в каких регионах страны и когда возможны дожди, снег, мокрый снег и
порывистый ветер.
Как сообщалось ранее,
украинский народный синоптик спрогнозировал, какой может быть погода
на Рождество в Украине.
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