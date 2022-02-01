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В Укргидрометцентре рассказали, какую погоду ждать в феврале

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0-5 мороза

сегодня, 08:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Февральских морозов в этом году ждать не приходится. Синоптики прогнозируют, что средняя температура в последний месяц зимы по Украине ожидается в пределах 0-5 мороза. В южных областях страны, как и всегда теплее – в пределах 1 градуса тепла. Синоптики называют такую температуру уже привычной для Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказали в Укргидрометцентре.

В Укргидрометцентре рассказали, какую погоду ждать в феврале

Погода. Фото: из открытых источников

Что касается осадков в феврале, то привычно их больше всего наблюдают в западной части Украины: в Карпатах, на Закарпатье, а также в горах Крыма. Но в этом году их может выпасть меньше нормы. В Карпатах – 22-40 мм, в Крыму – 52-75 мм.

Синоптики отмечают, что по той информации, которая есть за много лет наблюдений, средняя температура в феврале держится в пределах от 0 до 5 градусов мороза. На юге Украины, наоборот, от 0 до 5 градусов тепла.

Температурный минимум в феврале был зафиксирован на уровне 24-39 градусов. На юге также было холодно, но там температура не опускалась ниже 15-23 градусов. Что касается максимальной температуры в феврале, то ее фиксировали на уровне 12-20 градусов. А в южных областях страны и вовсе было 21-24 градусов тепла.

Отметим, ранее синоптики рассказывали, что третья декада декабря принесла столицу Украины метеорологическую зиму. Именно с того времени и по сей день температура в Киеве не подымается выше нуля. Периодически идет снег и за счет низких температур снежный покров сохраняется на поверхности земли.

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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/monthly_and_season_forecast/
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