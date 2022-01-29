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В Украину пришло потепление и мокрый снег: как изменится погода

Прогноз погоды на 29 января.

сегодня, 00:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Завтра, 29 января, во всех регионах нашей страны будет идти мокрый снег. Столбик термометра будет колебаться в пределах -2 +4 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украину пришло потепление и мокрый снег: как изменится погода

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В субботу ночью во всех регионах страны будет идти снег и мокрый снег. В большинстве регионов эти осадки пройдут в виде мокрого снега. Скорость ветра составит 7- 12 метров в секунду.

В субботу в западных регионах ночью температура будет колебаться в пределах -8 -0 градусов. Днем будет -2+1 градус. В северных и восточных регионах ночью и днем столбик термометра будет показывать -1+ 1 градус.

В южных регионах днем осадков не будет. Температура ночью так же будет колебаться в пределах -1+ 1 градус. Днем будет +1+4 градуса. В центральных областях столбик термометра будет показывать -1+1 градус, днем будет -1+2 градуса.

Выходного дня в Киеве ночью и днем будет идти мокрый снег. Скорость ветра составит 7- 12 м /с. Столбик термометра ночью и днем будет колебаться в пределах -1+ 1 градус.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что атмосферные фронты циклона накроют Украину . В ближайшую ночь столбики термометров опустятся до -8...-11 градусов в Харьковской и Сумской областях. Согласно прогнозу известного синоптика Наталии Диденко, в пятницу, 28 января, в Украине ожидается сильный ветер, осадки и налипание мокрого снега. Такая погода будет формироваться под влиянием циклона Marie, что принесет на территорию страны атмосферные фронты. По прогнозу Диденко, в пятницу украинцам следует готовиться к снеговой погоде, а южанам – к снегу с дождем.


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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