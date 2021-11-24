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В Укргидрометцентре дали прогноз на декабрь: какая погода будет в Украине

По прогнозу, декабрь этого года будет близок к климатической норме.

сегодня, 21:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Погода последнего месяца этого года – декабря, будет не выходить за пределы климатической нормы. В декабре к нам придут морозы, метели с сильными порывами ветра, а также туманы и оттепели. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Укргидрометцентре дали прогноз на декабрь: какая погода будет в Украине

Погода в декабре (фото из открытых источников)

По обнародованной на сайте синоптического центра информации среднемесячная декабрьская температура будет достигать от -4 мороза до +3 градусов тепла, что предусмотрено синоптическими нормами.

Вместе с тем специалисты говорят, что месячная норма осадков будет 33-78 миллиметров, в горной местности в некоторых местах 81- 105 миллиметров, что тоже не превышает привычных погодных показателей первого месяца зимы. Однако в северо-восточных регионах осадков выпадет немного меньше, чем предполагается.

Специалисты центра отмечают, что по определенным абсолютным минимумам декабрьская температура воздуха в нашей стране будет -24°...-32°, в восточных, северо-восточных и Черновицком регионах местами -33°...-35°, в Прикарпатском регионе до -38°, в Закарпатской области и южных областях государства местами -17°...-23°, а в южном регионе Крыма — до -10°...-19°.

Абсолютный максимум температуры воздуха в Украине будет +10°+ 18°, в регионе Прикарпатья и в южных регионах — до +20°, в южном регионе Крыма — до+ 25°.

По прогнозу синоптиков, в большинстве регионов страны снова образуется покров снега, только на южных территориях он бывает не каждый год. Декабрь прогнозируется сильными ветрами, метелицами, налипанием мокрого снега. Во  время оттепелей прогнозируются туманы и гололедица.

Как прогнозирует руководитель отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, в течение первого зимнего месяца температура будет с маленьким плюсом в дневное время и с малым минусом – в ночное время. Столбик термометра, как и погода этого месяца, будут меняться через несколько дней.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине идет похолодание и снег.


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/monthly_and_season_forecast/
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